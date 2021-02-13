為何啤酒瓶蓋是「鋸齒狀」？知情人揭3設計理由：有學問
編輯中心/綜合報導
2021-02-13 10:45:07
現代人人人愛喝啤酒，一口冰涼的啤酒下肚，舒暢的感覺蔓延全身。但曾幾何時想過，為何啤酒瓶蓋是「鋸齒狀」呢？對此近日就有知情人揭露了啤酒瓶蓋這樣設計的三種理由，直言「其實很有學問」，引發網友討論。
根據狐搜號《小乾倩倩的遊戲的美食》中指出，啤酒瓶蓋的設計之所以為「鋸齒狀」是因爲以下三種理由，首先是「個性美觀」，當初設計的人借用了心理學效應「越是帶刺、尖銳的東西，人們越是想去挑戰和嘗試」，尤其是對於愛喝酒的人，大部分本來就想借酒消愁，這種視覺上帶有「刺激」和「危險性」的東西，更能激發想去嘗試的強烈欲望。再來則是「暗示小心碰撞」，啤酒瓶蓋上的褶子密集而鋒利，這是對喝酒人的一種暗示，暗示著「小心劃傷」，也免得有些人會直接上手，或者不小心碰到，造成不必要的傷害。最後則是「開瓶方便」，這些「鋸齒狀的摺痕」能讓開蓋更加方便，它能增加瓶蓋和開瓶器的接觸，增加抓力，開蓋更輕鬆；在沒有開瓶器時，也能很方便的打開，瓶蓋靠著桌子邊沿，拿著啤酒瓶用力往下拉，借助這些突出的三角褶，讓瓶蓋更加堅韌不變形，開蓋更容易。事實上，啤酒瓶蓋的「鋸齒狀」，是由19世紀末的英國發明家威廉·佩恩特（William Painter）所發明，當時佩恩特是為了有效解決啤酒內二氧化碳外洩問題，進行了好幾次以3為倍數的瓶蓋鋸齒實驗，但後來卻發現鋸齒過多會造成瓶蓋太緊，因此最後將鋸齒數定調為如今的21齒。（編輯：王柏文）