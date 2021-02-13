女吃完年夜飯遭男友爸「叫去洗碗」！媳婦全苦勸：難過了
編輯中心/綜合報導
2021-02-13 10:57:05
過年期間，不少人也都會帶著感情穩定的另一半回鄉，一次認識親友們。然而就有女網友在吃完年夜飯後，竟遭男友爸爸要求幫忙洗碗，過程曝光也立刻釣出不少身為媳婦的網友出言相勸：「若嫁進去，日子就難了」。
一名女網友日前在臉書《爆怨公社》提到，除夕到男友家吃團圓飯，也在當時有幫忙端菜、整理餐桌，吃完後也自發性幫忙清理餐桌。沒想到男友爸爸看見後，又隨即開口叫原PO「到廚房洗碗」。這樣的舉動也忍不住讓原PO疑惑，「請問女未嫁男未娶的情況，這樣是對的嗎？」她也因為擔心當下提出疑問會有人不開心，因此選擇上網尋求解答。過程曝光後，不少身為媳婦的網友紛紛苦勸，「妳嫁了，就完了」、「主動是禮貌上的回禮，被叫感覺很不舒服，畢竟又還不是媳婦」、「這爸爸怎麼不叫自己兒子去洗？別人的女兒是傭人嗎？」「男友這時候不挺，嫁進去有得你受了」、「你是去作客，憑甚麼那種口氣，最好他會叫每一個客人去他們家吃飯洗碗」、「以後真嫁了，一定做死」、「沒進門前千萬不要去洗，洗了以後有得你洗了，把自己當客人，別人才會尊重你」、「還未進門皆是客，換做是我女兒……這樣的女婿馬上打槍」。不過也有人認為，「這事，真的沒有對錯，就看當事人用什麼角度去想」、「應該要看口氣是怎樣，還有平時的相處模式才比較好判定」、「應該是把你當媳婦了」、「他們有沒有給妳紅包？如果有的話就當作去打工好了」、「不要想太多！也許就真的把妳當自己人喔！洗碗比買菜煮菜簡單多了」。（編輯：潘毅）