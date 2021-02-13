非初二也能回娘家？美女醫曝「真實案例」：真正皆大歡喜
編輯中心/綜合報導
2021-02-13 11:46:26｜2021-02-13 12:22:16
今（13）日為農曆大年初二，在傳統習俗上是回娘家的日子。不過美女醫師王姿允則分享親耳聽聞，不用初二也能回娘家的「實際案例」，讓她感到相當不可思議，也對於其中皆大歡喜的過程感到佩服。
美女醫師王姿允在臉書發文提到，年假前有一位回診學員向她分享，自己每年春節和老公都是「各自回各自娘的家」，這也讓王姿允醫師感到不可思議。學員也繼續講述真實經歷，「這樣多好，反正婆婆最想看到的是自己的兒子，也不用待個兩天就從匆匆忙忙兒子陪著媳婦回媳婦娘家，而我媽想看的人也是我，我可以待在她身邊從除夕到開工」。聽完解釋後，也讓王姿允忍不住讚嘆，「皆大歡喜，各自在自己父母身邊盡孝道多好。兩個離巢的成年人共組家庭，平日或許鮮少陪伴父母，難得象徵團圓意義的農曆春節，是該藉此長假好好陪伴自己的父母才是。也省了『女兒/兒子嫁出去、送給別人』的多餘喟嘆跟哀怨」。王姿允繼續提到，隨著少子化日益嚴重，一個獨生女或獨生子若成家立業後，農曆春節老家的父母常是一人或兩老自己過。「而我家中只有姐妹，因此父母也很早就抱著往後除夕可能自己過或是找同年齡也是只有女兒的朋友一起過的打算。直到前幾年我離婚，開始年年陪伴著父母親過春節，我才發現若真兩個人自己過，該會是多寂寞的事」。最後王姿允也期待，「未來春節，是可以突破傳統框架跟形式，不用規定除夕一定要同姓或有血緣關係的人才能一起過，更不用限定初幾才是回娘家，若同一個縣市，男女雙方的父母親一起坐下來團圓吃飯湊個一桌也未嘗不可」。（編輯：潘毅）