「四種人」不建議吃過量香菜！專家曝真相：讓旁人難受了
編輯中心/綜合報導
2021-02-13 13:26:59
台式小吃中常見的「香菜」富含特殊香氣，但卻評價兩極。近期總統蔡英文在網路節目《眼球中央電視台》拜年時，竟公開表態「香菜是一定要吃，沒有香菜東西怎麼會好吃」，瞬間讓不少反對香菜派無法接受，也再度引發「香菜大戰」。就有專家以科學層面解釋，真有「三種人」不建議攝取過量香菜，避免讓「旁人難受了」。
毒物專家招名威今（13）日在臉書解釋，「很多人討厭香菜主要是因為它的味道，因為香菜會散發出一種醛類化合物『癸烯醛」』的特殊氣味，有點像臭掉的『肥皂」』，但是這種癸烯醛的化學結構不穩定，容易被高溫破壞，所以在料理中多半都是上菜前才灑上一點香菜，而且都是生的或是川燙一下下，畢竟要是煮太久，『癸烯醛』的氣味就會變質。他隨後也分享相關研究結果，「不是每一個人都討厭香菜氣味的原因，主要是在於如果我們身上帶有的『OR6A2』基因發生突變，嗅覺對於醛類化合物的接受器就變得異常敏感。你知道，嗅覺變敏感了，表示就算相同劑量的醛類分子飄散在空氣中，分子與嗅覺接受器進行的化學反應會比平常增加數倍甚至是數十倍之多，這就非常有機會讓很多人『天生』就討厭香菜的氣味了，都是基因搞的鬼！」若單就營養價值討論，招名威繼續解釋：「香菜富含維生素A、B1、B2、C，以及鈣、鐵、磷、鎂、鉀礦物質、硫化物、楊梅素，其中維生素C超過桃子、梨子及蘋果，更比蕃茄多3倍；胡蘿蔔素也比蕃茄、菜豆、黃瓜高出10倍以上。只要將香菜加入水果打成汁每天飲用，就能發揮上述這些元素的保健功效」，另外香菜也是相當良好的抗氧化劑，能有預防癌症的功能。最後招名威也建議，「香菜的味道確實比較重，除了『OR6A2』基因突變的人吃了嫑嫑之外，如果你是有口臭的人，或是體味比較重的，有腳臭的，容易出汗的，建議都不要吃過量的香菜，否則散發出來的味道只會更讓人難受一些」。（編輯：潘毅）