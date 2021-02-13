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男等紅燈　豪爽對警察喊「新年快樂」！結局曝光萬人笑翻

編輯中心/綜合報導

2021-02-13 14:30:47

▲劉柏良也向業者強調，營業場所發現顧客有鬥毆滋事前兆，若未主動通知或加強自主管理，仍有發生鬥毆滋事，將運用第三方警政，並施以高強度臨檢及路檢。（圖／記者郭凱杰翻攝，2020.07.18）
▲有一名網友除夕夜時準備回家，遇到仍在值勤的警察，便開心向對方喊「新年快樂」，沒想到後續展開卻超意外。（示意圖／記者郭凱杰翻攝，2020.07.18）
農曆春節到來，習慣上一般人就會逢人祝賀，希望未來一年能平安順遂。不過就有一名網友除夕夜時準備回家，遇到仍在值勤的警察，便開心向對方喊「新年快樂」，沒想到後續展開曝光後，讓數萬網友都笑慘了。
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一名網友日前在臉書《爆怨2公社》講述剛從小年夜跨至除夕深夜的經過，「開車在路上停個紅燈，剛好看到旁邊停了一台警車，我便開窗揮手示意警察把車窗搖下來，等他一搖下來，我就大聲跟他說『新年快樂～辛苦你們了』」。
▲原PO向警察道賀，卻意外被攔下車臨檢。（圖／翻攝《爆怨2公社》）
▲原PO向警察道賀，卻意外被攔下車臨檢。（圖／翻攝《爆怨2公社》）
沒想到警察見狀，只苦笑回應「先生，你有點亢奮，先停一下旁邊配合我們檢查一下」，原PO也只好乖乖照辦。最後車輛與相關證件都檢查完無異狀後，警察也笑著向原PO說「新年快樂啦～我還以為新年開始就有業績勒！」原PO也只能苦笑回「我是很有誠意的祝福耶」。
完整過程曝光後也讓眾多網友笑翻，「因為難得有人對警察那麼熱情，這個真的有好笑到」、「八成他們有統計過臨檢說辛苦了的中獎機率比較高」、「這樣真的有像喝醉會做的事」、「警察最後是真的有真心謝謝你的祝福，不然人家警察見過奇奇怪怪的也很多哈哈，必須提高警覺」、「你可能是太高分貝，太熱情了」。（編輯：潘毅）
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