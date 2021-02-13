紅包給1萬2卻遭媽冷落！「真相」揭曉 兒超懊惱：悲劇了
編輯中心/綜合報導
2021-02-13 15:22:22
每年農曆春節，對家家戶戶來說「包紅包」更是重頭戲。不過就有網友今年包給媽媽1萬2千元的大紅包，沒想到隔天媽媽態度卻異常冷淡，「真相」揭曉後，也令原PO忍不住苦嘆：「悲劇了」！
一名網友在臉書《爆廢公社二館》分享自身遭遇，「圍爐完依照慣例拿出紅包來發給父母跟現場的小朋友，想說今年的副業也有賺一些，所以包多一點給媽媽，包了12000，雖跟其他人比不算多，但對我來說已經是比往年多一倍了」。原PO本以為媽媽收到後會心花怒放，沒想到隔天一起床後，媽媽態度卻相當反常「媽突然不太理我」。最後媽媽也忍不住質問原PO「為什麼只包1200！」原PO一聽完，才驚覺把媽媽與給其他小孩的紅包搞混了，「我當時已經在一個中茫的情況，所以我也很懊惱，由於紅包都是吃飯錢包好的，所以確定包了12000要給媽媽，但分別有6個小朋友，我完全不知道是給了誰」，更忍不住懊悔「有人也發生過同樣的悲劇嗎？」貼文曝光後，立刻有不少過來人紛紛留言，「我爸也有發生過一模一樣事情」、「我曾經也包錯過，現在我會用不同的紅包袋來做區分」、「 我以為大多數人跟我一樣，小孩用卡通的，長輩就用傳統的紅包袋來區別」、「小孩紅包領到12000的家長應該會問一下吧」、「親戚不會承認啦~只能算倒楣」、「我也發生過類似情況，當時我直接認賠補給媽」。（編輯：潘毅）