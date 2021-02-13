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視察新竹緊急海淡機組　蔡英文：讓國人安心過好年

記者李春台/新竹報導

2021-02-13 15:31:30

蔡英文視察新竹海淡機組
▲繼本月1日親自主持桃園至新竹備援管線工程通水後，總統蔡英文今天大年初二再度至新竹視察新竹緊急海淡機組設置及產水情形。（圖／北水局提供）
繼本(2)月1日親自主持桃園至新竹備援管線工程通水後，總統蔡英文今(13)日大年初二再度至新竹視察新竹緊急海淡機組設置及產水情形。蔡英文特別感謝經濟部、水利署、水公司及新竹巿政府等各單位全力動員，以66天的時間即達成第1階段產水3,000噸目標，並請經濟部持續努力，務必做好抗旱工作，確保各標的供水穩定，讓國人安心過好年。
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去(109)年台灣遭遇56年來首次無颱風過境台灣造成嚴重旱象，新竹、桃園地區供水尤其吃緊。因此行政院在去年11月核定緊急抗旱水源計畫，除抗旱水井、埤塘水源及水資源中心放流水加強利用外，並包括緊急設置新竹海水淡化機組產水每日1.3萬噸。
為加速達成任務，經濟部自109年11月起動員內部水利署、台電公司及台水公司分工合作分別辦理海淡機組、電力系統及供水系統，並由新竹巿政府全力協助用地取得，以66天即完成第一階段產水3,000噸產水目標。
水利署賴建信署長在簡報時指出，新竹海淡機組是台灣本島第1座供應民生海淡機組，從去(109)年11月開始執行，經過施工團隊全體日夜趕工的努力，取、輸水管線及第一階段海淡機組提早於1月27日完成並開始產水每日3,000噸，為新竹供水穩定再打入1劑強心針；另第二階段亦將於2月底增加產水每日1萬噸，可增加供應新竹地區每日1.3萬噸及5萬民眾用水。
經濟部王美花部長補充，經濟部全力動員並與各地方政府密切合作，除加強節水及穩定民生產業用水外，並增加備援水井、埤塘水源、水資源中心放流水利用及新竹緊急海淡等，全台增加每日70萬噸以上抗旱水源，除新竹地區已啟動備援水井每日3.2萬噸外，另桃竹幹管亦於2月1日通水，從桃園支援新竹每日達20萬噸，加上新竹緊急海淡每日1.3萬噸完成後，總計新竹抗旱水源約每日25萬噸，備援水量將近新竹地區公共用水之一半，可大幅舒緩新竹水情。
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