視察新竹緊急海淡機組 蔡英文：讓國人安心過好年
記者李春台/新竹報導
2021-02-13 15:31:30
繼本(2)月1日親自主持桃園至新竹備援管線工程通水後，總統蔡英文今(13)日大年初二再度至新竹視察新竹緊急海淡機組設置及產水情形。蔡英文特別感謝經濟部、水利署、水公司及新竹巿政府等各單位全力動員，以66天的時間即達成第1階段產水3,000噸目標，並請經濟部持續努力，務必做好抗旱工作，確保各標的供水穩定，讓國人安心過好年。
去(109)年台灣遭遇56年來首次無颱風過境台灣造成嚴重旱象，新竹、桃園地區供水尤其吃緊。因此行政院在去年11月核定緊急抗旱水源計畫，除抗旱水井、埤塘水源及水資源中心放流水加強利用外，並包括緊急設置新竹海水淡化機組產水每日1.3萬噸。為加速達成任務，經濟部自109年11月起動員內部水利署、台電公司及台水公司分工合作分別辦理海淡機組、電力系統及供水系統，並由新竹巿政府全力協助用地取得，以66天即完成第一階段產水3,000噸產水目標。水利署賴建信署長在簡報時指出，新竹海淡機組是台灣本島第1座供應民生海淡機組，從去(109)年11月開始執行，經過施工團隊全體日夜趕工的努力，取、輸水管線及第一階段海淡機組提早於1月27日完成並開始產水每日3,000噸，為新竹供水穩定再打入1劑強心針；另第二階段亦將於2月底增加產水每日1萬噸，可增加供應新竹地區每日1.3萬噸及5萬民眾用水。經濟部王美花部長補充，經濟部全力動員並與各地方政府密切合作，除加強節水及穩定民生產業用水外，並增加備援水井、埤塘水源、水資源中心放流水利用及新竹緊急海淡等，全台增加每日70萬噸以上抗旱水源，除新竹地區已啟動備援水井每日3.2萬噸外，另桃竹幹管亦於2月1日通水，從桃園支援新竹每日達20萬噸，加上新竹緊急海淡每日1.3萬噸完成後，總計新竹抗旱水源約每日25萬噸，備援水量將近新竹地區公共用水之一半，可大幅舒緩新竹水情。