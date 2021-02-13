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刮刮樂沒中別隨便丟！彩券行「沒說的事」曝：多賺幾十萬

編輯中心/綜合報導

2021-02-13 16:30:01

▲2000元的刮刮樂在過年期間買氣超夯。（圖／刮刮樂中獎秘訣臉書社團）
▲刮刮樂彩券在過年時買氣非常夯，許多民眾都會拿紅包錢去買彩券小試身手。（圖／刮刮樂中獎秘訣臉書社團）
每到春節的時候許多人都會到彩券行試試手氣，希望能中個大獎過好年。不過，刮刮樂玩法眾多，尤其年節期間可能還會有特殊加碼，不少民眾未必搞得清楚全部規則。就有網友透露，客人到彩券行買刮刮樂彩券後，現場刮開以為沒中就隨手丟掉或是還給店家回收，孰不知其中卻暗藏店家「沒說的事」，一年下來能讓店家多賺幾十萬。
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有網友在臉書社團《爆料公社》發文表示，由於許多客戶不了解所有刮刮樂的規則，往往買了彩券後在現場興沖沖地刮開，乍一看以為沒中就會隨手丟棄或是直接還給店家回收，而彩券商則會默默收集這些彩券，之後再仔細檢視刮乾淨重新兌獎，「一年他們可以多賺幾十萬」。
▲南投縣某投注站，出現女客人用她生日12號選刮刮樂，果然幸運刮出百萬。（圖／NOWnews資料圖片）
▲民眾買彩券試手氣，別忘了仔細看清楚規則，刮乾淨所有部分，免得與中獎機會擦身而過。（圖／NOWnews資料圖片）
原PO建議大家最好買了彩券後帶回家慢慢刮，研究清楚把彩券刮乾淨「才能做了愛心也不會當冤大頭」，網友紛紛在底下留言回覆說，「謝謝提醒」、「這是真的，我妹就撿過客人丟在桌面的刮刮卡，中五千」、「我之前刮了一張我以為沒中，店員好心提醒有沒刮開的部分，結果中了200」。
不過也有不少網友認為，「刮刮樂上面都有玩法介紹，自己沒看清楚的話也不能怪別人」、「看不懂刮刮樂玩法的人就別消費了吧」、「本來自己刮完就該認真確認」。（編輯：倪浩軒）
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