刮刮樂沒中別隨便丟！彩券行「沒說的事」曝：多賺幾十萬
編輯中心/綜合報導
2021-02-13 16:30:01
每到春節的時候許多人都會到彩券行試試手氣，希望能中個大獎過好年。不過，刮刮樂玩法眾多，尤其年節期間可能還會有特殊加碼，不少民眾未必搞得清楚全部規則。就有網友透露，客人到彩券行買刮刮樂彩券後，現場刮開以為沒中就隨手丟掉或是還給店家回收，孰不知其中卻暗藏店家「沒說的事」，一年下來能讓店家多賺幾十萬。
有網友在臉書社團《爆料公社》發文表示，由於許多客戶不了解所有刮刮樂的規則，往往買了彩券後在現場興沖沖地刮開，乍一看以為沒中就會隨手丟棄或是直接還給店家回收，而彩券商則會默默收集這些彩券，之後再仔細檢視刮乾淨重新兌獎，「一年他們可以多賺幾十萬」。原PO建議大家最好買了彩券後帶回家慢慢刮，研究清楚把彩券刮乾淨「才能做了愛心也不會當冤大頭」，網友紛紛在底下留言回覆說，「謝謝提醒」、「這是真的，我妹就撿過客人丟在桌面的刮刮卡，中五千」、「我之前刮了一張我以為沒中，店員好心提醒有沒刮開的部分，結果中了200」。不過也有不少網友認為，「刮刮樂上面都有玩法介紹，自己沒看清楚的話也不能怪別人」、「看不懂刮刮樂玩法的人就別消費了吧」、「本來自己刮完就該認真確認」。（編輯：倪浩軒）