媽收到紅包秒變臉！他無奈討拍 網反揭「1關鍵」：難怪
編輯中心/綜合報導
2021-02-13 22:25:42
每年農曆春節，家家戶戶必不可少的傳統習俗就是「包紅包」。而過年該包多少給爸媽是否有個「行情價」呢？就有位網友透露，自己包紅包給媽媽後，「紅包金額」卻成為兩人吵架的導火線，讓他好無奈。不過背後原因曝光後，許多網友卻認為「難怪媽媽不開心」，引發熱議。
該位網友在PTT發文表示，「包紅包給我媽變成吵架導火線！」原PO透露昨（12）天回家看見媽媽有說有笑的在看電視，趕緊拿出準備好的紅包給媽媽。結果媽媽問說「跟去年一樣？」原PO回答，對，然後媽媽就變臉爆氣，不想和原PO說話。原來原PO出社會後一直包6000元給媽媽，媽媽覺得「沒進步」，而且媽媽認為平常也沒向原PO拿錢，直呼原PO「非常小氣」，讓原PO覺得好無奈。雖然原PO是想抒發心情求安慰，但原PO在回覆網友留言時提到自己「住家裡」，讓許多網友登時體會媽媽的感受，認為「住家裡＋平常沒給錢」，紅包6000元真的太少。網友紛紛在底下留言回覆說，「住家裡，一年才6千真的少」、「平常沒拿錢回家的話，一年六千是真的不多啦」、「住家裡不拿你錢，ㄧ年包6k還連續好幾年，不罵你不然罵誰」、「找機會搬出去住...然後就會發現之前真的過太爽」、「住家裡包6000也太摳...房租不知道省多少了還不滿足」、「本來看到六千覺得還好，直到看到住家裡」。不過原PO後來補充有出水電瓦斯網路費，也有人緩頰表示，「期待晚輩給多一點紅包不如自立自強」、「我媽年收是我的三倍，她只跟我拿紅包袋而已」、「量力而為，包得多就代表孝順嗎」。（編輯：倪浩軒）