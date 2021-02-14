工作3年半存20萬！36K男憂「是否及格？」 眾曝殘酷答案
編輯中心/綜合報導
2021-02-14 14:27:43
近年來低薪問題，已成為社會新鮮人共同遭遇的問題。就有一名出社會3年多的男網友表示，自己換過兩份工作後，目前月薪達到3萬6，存款則有20萬左右，不過他也好奇「這樣是否算少？」問題曝光也引發討論，不少人也給予殘苦的答案。
一名網友在論壇《Dcard》分享，「目前出社會已經邁進快三年半，第一份工作在有名的飲料店，薪資27500，但老闆太摳門，做了一年就趕緊走。現在第二份工作為材料買賣，剛入行27000 三個月後老闆就升薪水到3萬整，也有不定時的業績獎金。，做到現在兩年多了薪資也來到36000」。原po也提到自己的固定開銷大概為每月1.5萬左右，用於房租、孝親費、保險等，因此工作3年半下來存款約20萬。他隨即好奇提問「這樣存款的速度及格嗎？」貼文曝光後，立刻有不少網友給出殘酷答案，「照社會現況，如果你是女生，存這樣很厲害了，如果你是男生，會被看不起」、「我以為我夠少了，27k兩年220K，沒想到有人比我夠少」、「住家裡會差很多，我目前月薪雖然32，但一年下來存了25萬」。不過也有網友持相反看法，「住外面還有存到不錯了，總比沒有好」、「能存錢就很幸福了，我到現在還幫家裡背債」、「畢業9年，剛剛特地去把所有戶頭的存款加一加，發現只有33萬，我想我沒救了」。（編輯：潘毅）