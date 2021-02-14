不用買房？他想「老了住安養院」就好　網悲曝真相：天真

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一名網友在PTT發文，「現在有些人只租不買房，但都有一派說法是說，老了房東不租房子給你」，他隨後也提出設想，「若是遇到這情況，還有養護之家可以去住不是嗎？選擇也很多種，很有錢可以去住養生村，還能自理也可以找便宜價格的，所以不買房以後沒人租房給你，是不是根本只是在嚇租房子的人？」