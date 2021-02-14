不用買房？他想「老了住安養院」就好 網悲曝真相：天真
編輯中心/綜合報導
2021-02-14 15:04:13
面對居高不下的房價，不少人無法負擔沉重經濟壓力，成為無殼蝸牛。就有網友提問，「老了之後找不到租屋處，還有養護之家可以住，為何一定要買房？」問題曝光後引發熱烈討論，更有人點破殘酷真相，直言這種想法「太天真」。
一名網友在PTT發文，「現在有些人只租不買房，但都有一派說法是說，老了房東不租房子給你」，他隨後也提出設想，「若是遇到這情況，還有養護之家可以去住不是嗎？選擇也很多種，很有錢可以去住養生村，還能自理也可以找便宜價格的，所以不買房以後沒人租房給你，是不是根本只是在嚇租房子的人？」不過貼文曝光後，多數人都不贊同原PO論點，「租到老住養身村，跟年輕買房住養身村前把漲價房子賣掉，哪個比較不用煩惱資金？」「養老院的費用很貴吧!跟房貸比也沒便宜到哪」、「不買房的人存得到錢嗎？」「這想法太天真了，付房貸是在累積資產；付房租是費用支出，錢花出去就什麼都沒剩了，老了還有餘錢住養老院嗎」、「養老機構現在一個月3萬，以後人越來越多，價格只會漲不會跌」。但也有人認為，「完全不用擔心租不到，因為到那時候少子化的結果，租客也不會這麼多」、「不租老人，少子化也沒年輕人可以租，要租蚊子？」。（編輯：潘毅）