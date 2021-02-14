真的佛心？3樓160坪免費租 知情人曝「背後真相」：怕爆
編輯中心/綜合報導
2021-02-14 16:36:07
不少人離鄉背井到外地工作，通常都得租房過生活，在異地不僅要重新適應環境，往往還得期待自己遇上可遇不可求的「好房東」。而就有位網友分享了一張照片，照片中驚見3樓160坪「免租金」的超佛心條件，引發大家熱議，更釣出許多當地知情人分析背後原因。
該網友在臉書社團《路上觀察學院》發文並分享了一張路邊拍下的照片，照片中可以看見在公寓外牆掛出一幅招租的紅布條，大大寫著「三樓160坪，出借免租金」的字樣，讓原PO不禁讚嘆「真的佛！」不過照片中可以看見公寓外觀頗為陳舊，尤其牆壁隱約看出焦黑痕跡。更有在地網友認出這在台東，紛紛留言回覆說，「據說樓上很凶啊」、「以前台東很多娛樂場所在那裡，後來發生大火出人命，傳出了不少靈異事件，現在沒人敢去三樓以上，當地也沒人要去接手整修，所以一直荒廢到現在啦，不過一樓還是有很多店面在營業的」、「免租金，但後續收驚要花很多錢」、「這麼佛絕對有鬼...雖然這麼說好像也沒錯啦」、「這麼佛一定會出事」、「幫房東整理房子的概念」、「怕爆」、「住進去的還出得來嗎」、「八字要比鑽石硬才能住」。不過也有網友認為，「免費的不香嗎，這個社會生存比鬼還可怕」、「外勞很多都睡猛鬼公寓啊」、「傻傻的，賣便宜一點絕對賣得出去好嗎」。（編輯：倪浩軒）