老公打牌贏了老爸！人妻卻「笑到肚痛」 超殺眼神曝光
編輯中心/綜合報導
2021-02-14 22:50:37
不少民眾會利用過年跟親朋好友在麻將桌上摸個幾圈，享受方城之戰鬥智鬥勇的樂趣。不過牽涉到金錢有時也得小心不要傷了和氣，尤其女婿和老丈人之間本就關係敏感，上了牌桌更容易「擦槍走火」。就有位人妻分享一張照片，老公與老爸正在打麻將，結果老公胡牌後爸爸的一個眼神讓她直呼「笑到肚子痛」，引發網友熱議。
有位女網友在臉書社團《爆廢1公社》發文，笑稱「我老公胡了我老爸，請問怎麼緩頰？」而從原PO分享的照片中可以看見，岳父大人被贏了之後微微歪頭撇嘴丟出一個「死亡凝視」，那眼神簡直可以殺死千軍萬馬，氣勢超強，而且仔細一看袖子都已經挽一半起來、雙手虎爪之型已快無法隱藏，感覺隨時都要幹大事。原PO直言，「我爸打牌超有戲快笑死，一直笑到肚子痛」，笑翻的網友也紛紛在底下留言回覆說，「皮繃緊一點」、「這眼神好兇狠」、「爸爸的表情說明了一切 」、「有殺氣」、「跟爸爸玩，有種不能贏的壓力」、「爸爸是演技派」、「爸爸人財兩失」、「這眼神太殺，哈哈哈哈哈」、「老爸的眼睛在噴火了」、「結婚了沒關係啦，還沒結婚就盡量不要胡岳父的牌」、「爸爸表示：吃了我女兒還敢胡我」、「就說這是盯我，不是餵我」。也有不少網友獻計，「簡單啦，胡幾台喝幾杯啦」、「把錢都包回去」、「藏牌說剛才沒仔細看，原來是相公」。（編輯：倪浩軒）