被罵翻！愛莉莎莎刪「肝膽排石法」影片：已向蒼藍鴿道歉
編輯中心/綜合報導
2021-02-15 09:35:48｜2021-02-15 09:42:18
知名百萬訂閱YouTuber「愛莉莎莎」數月前因為拍片實測「肝膽排石法」引發爭議，更有台大兒科醫師「蒼藍鴿」跳出來拍片糾正。沒想到愛莉莎莎12日突然又發片向蒼藍鴿宣戰，強調「自己有做功課」，內容卻再度引發醫界與網友砲轟。最終愛莉莎莎也在昨（14）日表示，自己已寄信給「蒼藍鴿」道歉，並將相關影片下架以表負責。
愛莉莎莎12日突然上傳「不忍了！正式回應蒼藍鴿對我的各種指責」為題的影片，澄清自己在進行肝膽排石法以前有做功課，還買書來看，更反控蒼藍鴿「所謂打臉我的影片，但是他真的有去好好的看那個期刊上面的內容嗎？」甚至認為對方未經同意就大量使用自己影片內容「已經有點踩到她的底線」。愛莉莎莎當時還揚言「不排除對損害自己名譽的人提告」。而該影片內容曝光後，立刻掀起網路論戰，不少醫界人士紛紛跳出留言砲轟愛莉莎莎。經過網友連日砲轟，愛莉莎莎昨（14）晚上傳3分鐘的道歉影片，內容強調自己當初會想分享喝油排石法的初衷，是因為自己以前身體很差，需要看醫生、吃藥、掛急診才能壓住病症，但是最近幾個月身體明顯改善，所以才會急著把自身經驗分享給大家，她也坦承「但是這個方法可能不適用於每個人、也尚未獲得主流醫學的認可，甚至對特定族群有危險性」。愛莉莎莎也說，這次事件後有很多醫療人員告訴她，一般來說醫師在做報告時，並不會採用健康雜誌、書籍當作資料來源，但在自己的影片卻大量引用書本和健康節目的資訊，對此她反省「對於沒有足夠的醫療背景以及知識的情況下，就去抨擊醫生這件事情道歉」，並表示自己已經寄信和蒼藍鴿表達歉意。 愛莉莎莎也稱，經過此事後，深刻認知到自己是一個有影響力的網紅，未來做的事說的話都要多方查證，不能單憑自身經驗就急著分享，她也承諾未來行事更謹慎和思考周全。（編輯：潘毅）