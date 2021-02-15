彩券行打工收「五色鈔」大紅包！她一拆傻眼：乾脆別給
編輯中心/綜合報導
2021-02-15 13:04:42
農曆春節假期仍持續中，也有人選擇在此時兼職打工，增加收入，運氣好甚至能收到大方客人給的紅包。不過就有網友抱怨，自己收到客人給的「五色鈔」大紅包，沒想到一回家打開看才發現全是玩具鈔，忍不住傻眼「聽說這樣不吉利」。
一位在彩券行打工的女網友在臉書《爆廢公社公開版》感慨發文，過年期間她到彩券行打工補貼收入，每天都要站12小時，因為人潮很多，沒有辦法正常吃飯，但「有收到客人紅包，不論大小都非常高興」，結果竟有出手闊氣的客人給了「五色鈔票」的開運錢母紅包，裡面包含1百元至2千元鈔票，等於一包就價值3千8百元。沒想到原PO回家後一打開，才發現裡頭全部都是玩具鈔票，讓她忍不住傻眼「五色鈔開運需要全是真鈔才能招真財，我寧願你給紅而不包，（給玩具鈔）這樣反而不吉利」。不少人看完紛紛大罵，「給紅包用假鈔，心意都變假的了」、「沒誠意不如不要包」、「這客人自以為幽默風趣」、「好過分，要嘛就不要包啊，又沒人逼他」、「之前某年過年我也有收到，客人結帳時給玩具鈔，一直在那裡凹說是真的，後來我就直接報警」。（編輯：潘毅）