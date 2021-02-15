誤喝前輩咖啡遭「秋後算帳」！人資勸離職 網嘆職場黑暗
編輯中心/綜合報導
2021-02-15 15:56:11
在現實又殘酷的職場中，不少人都曾遇過「不合理的怪事」。就有一名網友分享聽聞過最扯的事件，新人因為誤喝前輩，年終考績被打成不及格，更被人資苦勸「換個環境」，過程曝光也引發討論。
日前一名網友在PTT上發文提到，自己曾聽聞最扯的被勸離職的案例，「有位新進菜鳥，不小心拿錯公共冰箱裡的飲料，把資深同事買的咖啡喝掉了，事後儘管買了新的一杯賠不是，對方也客氣地說沒關係」。不料等到年終考績出爐，才發現這位資深前輩偷偷「秋後算帳」，把這位新進人員考績評為不合格。新人也決定向人資詢問解決方法，對方竟反勸新人「換個環境」，最終新人也只好黯然離職，「就因為不到1百元的咖啡，失去這份工作的前途」。聽聞整個過程後，也不禁讓原PO感嘆，「台灣職場其實跟幼稚園沒兩樣，很多幼稚的人會用很扯的理由來討厭人，不看對方的學歷經歷與實際工作表現或態度，只用主觀的感覺喜好厭惡來趕人走逼人離職，這樣的人還是很多的，真的很扯，台灣人到底怎麼了？」貼文也引發討論，不少網友也紛紛回憶起相關遭遇，「反正公司就是個沒辦法掌握自己命運的地方，遇到了逃吧」、「沈默是金，我自己的經驗是這樣子」、「小團體本來就很多啦，只差要不要搞你而已」、「以前聽過某官股的老秘書忌妒新人每天漂漂亮亮來上班，就找一些奇怪的理由叫副總給她試用期不合格」。（編輯：潘毅）