打翻飲料竟裝傻！她見服務員「跪下擦地」氣炸：好意思嗎
編輯中心/綜合報導
2021-02-15 16:13:41
國內疫情升溫，雙鐵等大眾運輸從1日起全面禁止飲食，不過，就有網友抱怨，有乘客不但打翻飲料，還不打算處理，任憑飲料流到車廂其他角落，甚至讓服務人員跪在地上默默擦拭，讓她相當傻眼，貼文一出也引起網友忿忿不平。
原PO在《爆怨公社》表示，在搭乘高鐵時前座有乘客打翻飲料，但對方不但沒起身做處置，還任憑飲料流到後排好幾排，最後則是服務人員來擦拭處理，讓她忍不住說「也太沒公德心了吧！飲料拿好很困難？讓服務人員跪著擦，好意思嗎你／妳？」原PO最後也說「雖然那是他們的工作內容，但真的覺得服務人員很辛苦，謝謝妳」，許多網友看到也紛紛回應，「就是有那種自已造成的困擾，好意思麻煩別人」、「辛苦了，環境要大家維護」、「最可恥的是沒有負責任的心」、「要感謝他們的辛苦我們才有良好的搭乘環境」、「一打翻飲料就應該趕緊先清理，讓災情不致擴散，再通知站務人員」。另外，也有人分享自身經驗，「還遇過有人藏一瓶沒喝完的咖啡在椅子下，結果那瓶咖啡倒了流的到處都是，整個車廂都覺得是我的，我的包包也全都咖啡」、「之前隔壁也打翻過，後來流的到處都是，服務員直接罵說是不會來跟我說要清潔嗎？」、「曾經遇過帶一大袋海鮮魚類的…那個腥臭味跟水一路流到後排」。（編輯：許智超）