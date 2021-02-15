打開紅包只有「宗教小卡」！過來人指出盲點：親疏有別
編輯中心/綜合報導
2021-02-15 17:10:40
適逢農曆連續假期，不少人也陸續到親友家拜年，給個紅包更有節慶氣氛。近日就有網友抱怨，收到了姐夫家人給的紅包，但打開後卻相當傻眼，因為裡面只放了一張「聖經節選」小卡，讓他實在有點失望，貼文一出也引起網友熱議。
原PO在《爆怨公社》表示，過年收到來自姐夫家人的紅包，紅包是不分年齡每人一個，而且看到她穿的滿時尚，以為會給1000元，結果打開後卻都是0元紅包，裡面只塞了一張「聖經小卡」，就連1塊錢都沒有，讓原PO不禁吐槽「心情落差真大、不如不要給」。許多網友看完也相當驚訝，「至少放一元比較好，有的人會忌諱0元紅包」、「習俗不能收空的紅包袋啊」、「空紅包感覺不太恰當」、「空紅包袋有人會忌諱」、「要包這種顧人怨真的不如不要」、「下次有骨氣一點都別收」、「雖然這也是心意，可是拿到的人會覺得，乾脆就不要了吧」。不過，也有人認為，紅包收的是心意，而不是強迫別人要給錢，「我是覺得有心意就好，不必往心裡去」、「姐夫的家人，所以實際上人家跟你沒什麼關係啊，就包個祝福而已吧」、「我也收過唷，算是祝福吧」、「紅包收的是心意好嗎」、「如果不太熟只是送個紅包分享喜氣而已，這樣還ok啊」、「不是很親很熟的就算了吧」。（編輯：許智超）