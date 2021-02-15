海裡釣出「異形生物」！內行秒曝真相：比人類還早出現
編輯中心/綜合報導
2021-02-15 17:20:25
海洋世界深不可測，也時常出現我們不曾見過的謎樣生物。就有一名網友近期到海邊釣魚，沒想到一旁的友人起竿後，竟拉起一隻形似電影中「異形」的生物，忍不住拍下照片上網發問，隨即有內行人解答「牠」的真實身分。
一名網友在臉書《爆廢1公社》提到，自己與友人近期到海邊釣魚，結果朋友意外釣起這個「異形生物」，忍不住讓他驚訝「長得有些噁心，有人知道這生物是什麼嗎？」「異形生物」的照片曝光後，立刻引發討論「好像沒殼的烏龜」、「長得好像剛出生的鳥」、「感覺像電影裡會出現的怪物」；隨後也有內行人看出牠的真實身分是「海鰓」（俗稱海筆），更稱「比人類還要早出現很久」。事實上，海鰓是刺胞動物門珊瑚綱的一目，長十厘米至兩米不等，從寒武紀的伯吉斯頁岩中就已出現，至今仍有3百多種類存在，從極地海洋到熱帶海洋都能見到。而海腮也與珊瑚相似，是從無數小個體合體組建而成。圖片中的海腮也非只有「一隻」，而是由初級水螅體和數個次級水螅體組合而成，中央像莖的俗稱肉莖，是由初級水螅體構成，一旁像羽毛的則是次級水螅體，海腮們的體內也有一條管道，能將彼此互相連通，再靠這些管道進水排水，控制整個個體的大小。（編輯：潘毅）