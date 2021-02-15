彩券行員工找不到湯匙！一看「客人舉動」秒懂：刮起來
編輯中心/綜合報導
2021-02-15 17:57:08｜2021-02-15 17:59:42
每到農曆新年時，許多人都會拿著年終或紅包，到彩券行試試手氣，希望能中個大獎過好年。近日就有在彩券行工作的網友分享，遇到一位女客人買了一張200元刮刮樂，接著便走向飲水機，拿著原PO「吃飯的湯匙」直接去刮卡，讓她相當傻眼，貼文也引起網友熱議。
原PO在《爆怨2公社》表示，自己在一間彩券行工作，有名女客人買了一張200元的刮刮樂，下秒卻走向飲水機，原本還以為是要倒水喝，「結果她竟拿著我吃飯的鐵湯匙，找位置坐下要刮卡」，讓原PO忍不住說「到底是誰會拿吃飯的鐵湯匙來刮啦，明明桌上都有擺刮棒啊」。許多網友看完也紛紛笑虧，「鐵湯匙比較順手好刮的概念嗎」、「可能第一次買，不會吧」、「重點是有刮到嗎」、「她感應到湯匙在指引她」、「也許用你加持過的刮棒，會中獎」、「刮中可以分紅給你」、「因為妳吃過的比較有財運，刮出來都會得大獎」、「這樣刮會中嗎？會中我也來效仿一下」。另外，也有人透露，「老實說，鐵湯匙真的好用」、「我都用鐵湯匙欸」、「有些彩券行真的是放湯匙」、「很多店家都放鐵湯匙讓客人刮的沒錯」、「有的店真的是放鐵湯匙」、「湯匙真的比較好刮，木頭棍棒要刮老半天，手很酸」、「我就有遇過店家放湯匙給客人刮的」。（編輯：許智超）