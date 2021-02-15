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女友1年懷孕3次！他曝「避孕法」全做好　全場秒喊不單純

編輯中心/綜合報導

2021-02-15 19:29:05

▲有網友抱怨，跟女友發生性行為時，都有做好保護措施，但女友卻一直懷孕。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有網友抱怨，跟女友發生性行為時，都有做好保護措施，但女友卻一直懷孕。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
情侶發生關係時，若沒有做好安全措施，一不小心就懷孕了，恐怕會打亂雙方原有的人生計畫。近日，就有網友抱怨，跟女友在一起1年了，兩人都有做好保護措施，但女友卻懷孕3次了，讓他相當苦惱「保險套真的有用嗎？」貼文也引起熱議。
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原PO在《Dcard》表示，他跟女友在一起一年了，發生性行為時一定會做好保護措施，但不知道為什麼女友一直懷孕，最後也都流產，事後還買很多補品並安撫女友情緒，原PO透露，因為害怕又懷孕，所以當女友有「需求」時，他也都全程戴套，只有短暫進入並用手滿足對方。
原PO接著指出，自己最後還是靠雙手解決，沒想到卻仍然懷孕，讓他相當煩惱「保險套真的有用嗎？女友也堅持一定就是會生，根本不願意聽我的想法，只能負責到底了」。事後，他也在留言區補充，保險套的尺寸是合適的，還有替套子灌水檢查有無破損，女友也強調只跟他發生關係，甚至說「分手會死給你看」。
▲許多網友都建議，原PO應該要去驗DNA。（示意圖／翻攝自《pixabay》）
▲許多網友都建議，原PO應該要去驗DNA。（示意圖／翻攝自《pixabay》）
許多網友也紛紛回應，「全程戴保險套一年中獎三次，機率趨近不可能」、「保險套不是100%避孕，但您的狀況的確有點誇張」、「綠綠的」、「你看到你頭上那道光了嗎，太綠了」、「看來案情並不單純，可能該分手了」、「是不是套子沒戴好啊？男女都要防護喔」、「戴好戴滿，這機率也太高」。
另外，也有人建議要驗DNA，「說真的驗一下DNA...這機率...不要浪費人生18年時間」、「就先說好，驗了是你的小孩才負責，然後不管怎樣別再跟他發生關係了，再懷孕你就知道了」，原PO也回應，「內心壓力真的很大，但違背她的想法與要求，造成的後果是我更害怕的」，並提到「親子鑑定我會偷偷去試試看」。（編輯：許智超）
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