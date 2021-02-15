人妻自製情人節禮物！網一看「特別照片」嚇壞：是記仇嗎
編輯中心/綜合報導
2021-02-15 23:15:48｜2021-02-15 23:17:31
在情人節許多情侶會藉由，送花束、卡片或禮物來表達愛意，更可以讓彼此的感情升溫。對此，就有名女子將IG上的照片洗出來，手作禮物送給老公，但這些照片並不是兩人的生活照，而是老公曾在IG（Instagram）按過讚的「正妹自拍照」，影片一出也引起網友熱議。
根據《每日郵報》報導，美國一名女子葛羅莉亞（Gloria）在《TikTok》分享一段影片，並在標題寫下「妳情人節送男伴什麼禮物？」只見她將保麗龍用紅紙包覆，做成一個紅色台子，接著將數張IG上印下來的照片貼上木籤，再把木籤插在台子上。而這些照片並不是兩人的生活照，也不是葛羅莉亞的照片，仔細一看，還可以發現所有照片都被人按了讚，葛羅莉亞才解釋，這些照片其實都是老公在IG上按讚的照片，「希望他會喜歡我的情人節禮物！」許多網友看完也紛紛回應，「畢竟都是他喜歡的照片，妳老公應該會很愛這禮物」、「哇！這也太有創意了」、「好特別！下次也來送」、「這禮物太有趣了吧」，不過，也有人認為，「太斤斤計較了吧，不過是按了個讚」、「我突然很慶幸自己單身」、「幹嘛選情人節送這個？」、「是在記仇嗎？超恐怖的」。事後，葛羅莉亞又拍影片提到，老公收到禮物後並沒有不開心，還反而很喜歡，並直呼有創意，「我不知道你們怎麼想，但我自己認為這是完美的禮物，而且他也很喜歡」。（編輯：許智超）