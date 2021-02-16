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毛巾真的乾淨？人妻實測「清潔法」泡1晚　成果讓網嚇傻

編輯中心/綜合報導

2021-02-16 00:06:46

▲英國有網友傑拉德實測網路上的「毛巾清潔法」，成果讓人嚇傻。（示意圖／翻攝自《Jared Guyens》臉書及《pexels》 ）
▲英國有網友傑拉德實測網路上的「毛巾清潔法」，成果讓人嚇傻。（示意圖／翻攝自《Jared Guyens》臉書及《pexels》 ）
毛巾、浴巾使用過後，許多人都以為只要用水洗過就會乾淨，但事實並非如此。對此，英國有名網友分享，妻子將家中「乾淨的毛巾」放入浴缸，用在網路上學到的「特殊清潔法」洗了一輪，沒想到最後的成果讓夫妻倆相當傻眼，貼文也引起熱議。
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根據《太陽報》報導，英國有名網友傑拉德（Jared Guyens）在臉書表示，妻子在網路上看了「毛巾清潔」的特殊清潔方式後，就把衣櫃中所有洗過的「乾淨毛巾」通通放入浴缸，並按照指示倒入小蘇打粉、硼砂及多功能去汙劑，接著再倒入熱水，讓這些毛巾在浴缸中浸泡一夜。
▲傑拉德將毛巾浸泡一夜後，浴缸的水竟變成棕色。（示意圖／翻攝自《Jared
▲傑拉德將毛巾浸泡一夜後，浴缸的水竟變成棕色。（示意圖／翻攝自《Jared Guyens》臉書 ）
結果隔天早上竟發現，浴缸內的水都呈現混濁的棕色，上面還飄著些許的泡沫，讓夫妻倆感到非常驚訝，傑拉德也忍不住說，「就算經常清洗毛巾，浸泡浴缸後的水竟會呈現這樣的顏色，由此可見，那些被大家認為是乾淨的毛巾，其實超級髒，因為污垢、肥皂泡泡都殘留在毛巾的纖維中，沒有清除掉」。
許多網友也紛紛回應，「太扯了吧，我馬上去清潔家裡的毛巾」、「肉眼都看不見那些！也太可怕了」、「馬上學起來」、「我真的嚇傻了！原來我家毛巾那麼髒嗎」，不過也有人認為，如果毛巾清洗的時間購充足，並讓它在高溫好好曬乾，就不需要這樣來去除毛巾隱藏的汙垢，可能是因為你們經常使用快洗，才會發生。（編輯：許智超）
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