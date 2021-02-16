蔡壁如站台護藻礁 拚公投連署35萬二階門檻
記者李春台／桃園報導
2021-02-16 11:33:26｜2021-02-16 12:07:15
趕在年假最後一天，立法委員蔡壁如今（16）日一早就和民眾黨桃園市黨部團隊及「珍愛藻礁公投連署」志工群前往蘆竹五酒桶山登山健行，接著在步道口向來此登山的民眾開講，呼籲「一分鐘連署搶救7600年藻礁」。蔡壁如今年的年節走春行程，從除夕開始一路從屏東、雲林、台南，今天來到桃園，從南到北走透透為「珍愛藻礁公投連署」宣傳募集連署書，呼籲最好的新年禮物，就是簽下公投連署，讓孩子未來還能看得到藻礁。
蔡壁如說，她過年回屏東老家，初一安排一整天的雲林拜訪行程，初二下午到台南市藍晒圖文創園區宣傳藻礁的重要性，並募集公投連署書，初三則前往高雄，今天再到桃園廣邀大家加入藻礁公投行列。她表示，許多家長帶著孩子全家一起來，大家都有共識，將海洋生態保護好，「年年有餘」，後代子孫才能有魚吃，最好的新年禮物，就是簽下公投連署，讓孩子未來還能看得到藻礁。蔡壁如指出，藻礁比珊瑚礁更珍貴，每年才成長0.1公分，要7600年才形成桃園海岸27公里的藻礁，每年春天藻礁呈現粉紅色的胭脂海岸，是舉世難得的美景，將它保存下來，傳給下一代，才是真正愛台灣的「台灣價值」；2016年蔡英文參選總統政見中也曾承諾要將大潭藻礁保存下來，但選後卻未見作為，既然現在連108課綱都將生態教育納入教材，政府也應該要重視這件事情。「珍愛藻礁公投連署」發起人潘忠政表示，公投連署情況從上周起速度有增溫趨勢，樂見許多小政黨加入幫忙，期待更多人一起加入這場史上第一個以環境生態為訴求的公投，「如果成功將是一個新的里程碑，不會講話的環境以後就會被我們的政府及相關單位重視，不會再用這麼粗暴的方式來對待它們。」 蔡壁如說，藻礁公投第二階段連署的法定門檻是29萬份，目前累計近7萬份，還需要更多民眾站出來，目前全台有300多個連署點，民眾可就近前往填寫資料連署，希望二月底前達標，呼籲大家都能參與連署，讓政府重視生態保存工作 她也會繼續努力衝刺。