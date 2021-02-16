春節假期沒了！他一翻行事曆驚見「超神巧合」：爽放9天

春節假期很快地進入尾聲，今（16）日也是春節7天假期的最後一天，但也因為週六需要補班，讓許多上班族感到超厭世，不過卻也有樂觀的網友直接看向2022年的春節假期，更發現了明年春節有超神巧合「雙六日」，可以一次爽放「9天連假」，貼文一出，笑翻不少網友。

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該名網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，並PO出111年的辦公日曆表，表示「春節連假快結束了，明年春節好像是9天連假」，而從他PO出的日曆表中可以看見，明年的除夕剛好是在禮拜一，初六則是在禮拜天，等於春節假期前後被兩個週末「夾擊」，而被兩個週末「夾擊」，也就等於連假7天再加上2天，一路從1月29日放到2月6日，可以一次爽放9天假。

▲一名網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，並PO出111年的辦公日曆表。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社二館》）

另外，也有網友更開玩笑地表示，「順帶一提，西元2262年有兩次正月，可以休兩次春節喔，大家再撐241年就能遇到了」、「大家加油，再一年就可以放9天了」、「倒數360天」、「再11個月就要過年了」、「加油，再整整一年就可以放9天了」。

依據慣例，每年在5、6月時行政院人事行政總處才會公布政府行政機關辦公日曆表，屆時才能真正確定過年連假天數。（編輯：郭佩蓉）