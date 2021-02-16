國產車「追撞2千萬勞斯萊斯」畫面曝光！網發抖：中獎了

不少人在過年假期會開車到處遊玩，而今（16）日也是春節7天假期的最後一天，不少上班族紛紛收心、開車回家準備隔日開工，不過，就有男網友今日PO出2張多車追撞的照片，也立刻引起熱議，因為仔細一看，其中一輛遭到追撞的車，疑似是要價台幣2000多萬的勞斯萊斯，讓網友看完全傻了。
該名男網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，表示「哇X啊，X老師勒........中頭彩了」，並表示自己現在心情相當沉重地，要替後車詢問「有在要腎嗎？不是兩塊，全家出售，後車全家請節哀保重了（行車時請拉大保持車距，以策安全）」。原來是因為春節連續假期，高速公路車多不好走，今日高速公路似乎發生了3車連環追撞事故，而從原PO在社團中貼出的事故照片來看，其中一輛疑似是要價不菲的「勞斯萊斯」雙門魅影系列，比起其他名車都要昂貴許多。貼文及照片一曝光，網友們全傻了，紛紛表示「夭壽，撞到這個，暈了」、「這下GG了」、「中獎了......」、「2-5千萬的車」、「這個太淒慘了」、「賠到脫褲」、「這.......吃力了」、「就算破產都賠不起，所以最倒楣的還是R車主」、「看到名車先閃遠一點」、「一夜致負」、「不～ 要～ 跟～ 那～ 麼～ 近，怎麼講不聽咧」、「國產車為什麼會想跟在勞斯萊斯後面？」。（編輯：郭佩蓉）