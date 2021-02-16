國產車「追撞2千萬勞斯萊斯」畫面曝光！網發抖：中獎了

不少人在過年假期會開車到處遊玩，而今（16）日也是春節7天假期的最後一天，不少上班族紛紛收心、開車回家準備隔日開工，不過，就有男網友今日PO出2張多車追撞的照片，也立刻引起熱議，因為仔細一看，其中一輛遭到追撞的車，疑似是要價台幣2000多萬的勞斯萊斯，讓網友看完全傻了。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名男網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，表示「哇X啊，X老師勒........中頭彩了」，並表示自己現在心情相當沉重地，要替後車詢問「有在要腎嗎？不是兩塊，全家出售，後車全家請節哀保重了（行車時請拉大保持車距，以策安全）」。

▲一名男網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文並附圖。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）