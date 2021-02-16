外送員過年爽違停？「超狂地點」曝光　同行秒懂：盡量停

雖說農曆過年家裡有不少年菜、圍爐的計畫，但仍有許多民眾吃膩家中料理還是會打開手機，利用美食外送平台點餐買消夜。春節連假期間外送員除了小費賺飽飽外，還是遵守交通規則以免過年吃罰單，日前卻有一名外送員大方違停還拍照PO上臉書社團與網友分享，沒想到送餐地點曝光後其他同行也秒懂直呼「

」。

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這名外送員今（16）日半夜在臉書社團《UberEats全台討論區》中分享一張自己的愛車違停的畫面，仔細一看照片，原PO的車旁停了一列警察們的白色巡邏機車，原來這名外送員是送餐送到警察局，但他隨手立了中柱斜停在車格外的模樣，與一旁排列整齊警車成了強烈對比。

▲外送員將機車隨意斜停在警局門口，模樣「囂張」就連同行也笑翻。（圖／翻攝自臉書社團「UberEats全台討論區」）

原PO笑稱「今天幫波麗士大人送消夜，直接在門口違停給他看！」，不少同行也相當有共鳴直呼「上次我送也是直接停在人行道，警察走出來取餐，我還跟他聊天欸！」、「我送過軍人的啊！直接騎進營區後面」、「我送派出所分局也都是說直接停門口」、「我也最喜歡送警察局，隨便停都不會開單拖吊」。

不過另外也有外送員提醒，就算警察點餐不介意，也可能會有路過的民眾拍照檢舉，一張600以上的罰單可就跑不掉了「取完餐順便開一張，你應該會崩潰」、「他們對違停無感、無視，盡量停，但怕被檢舉」、「上次有位送警察局，出來後馬上紅燈右轉，立馬被送上一張紅包」、「可是民眾拍一張，你還是得..........」。（編輯：楊智傑）