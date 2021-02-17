開工日「3生肖」運勢旺翻！這1位事業順利　爽等升職加薪

快樂的春節假期很快地結束了，轉眼間，今（17）日已是開工日，對此，專寫生肖星座運勢的搜狐號專欄《生肖星座運勢命理玄學》也指出，今起到3月底，「3生肖」大運逆襲，由窮變富，財路大開，能賺得百萬家財，快揪親朋好友一起來看看，自己有沒有上榜吧！

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▲「3生肖」今（17）日開始，運勢一路旺到3月底。（示意圖／NOWnews資料照）

× ▲「3生肖」今（17）日開始，運勢一路旺到3月底。（示意圖／NOWnews資料照）

生肖屬兔的朋友有慧根，頭腦聰明不呆板，才華能力非常的出眾，只可惜今年犯著了太歲，事事都不太順利啊，整個人都陷進了低谷，但是不用太絕望，因為， 2月17日到3月底屬兔朋友的運程可謂是鴻運當頭啊，是個事事順境的念頭，一波接著一波，收穫到不少的快樂，而且更有「六合貴人」的照耀，所以並沒有太多困難阻撓你們，而且旺盛，橫財遍地，四面八方的財神爺都給你帶來好財運，賺個滿載而歸啊！

生肖虎

屬虎的人，在今年一整年中運氣還是不錯的，吉星照耀，令各種事情都越來越稱心如意。2月17日到3月底，能夠令自己的財路高漲，馬上就能賺大錢了。希望大家能夠出門走一走，說不定能夠獲得意外的驚喜，輕輕鬆鬆就能賺錢了。當財庫大開之後，就能夠得到更多的金錢，把握住機會就可以輕輕鬆鬆發大財了，令個人收入大增。

生肖羊

生肖屬羊人在，2月17日到3月底，未土運大旺，屬羊人可謂來到了主場。這個月屬羊人不論是身邊的貴人，還是職場上的朋友同事都會對自己有很大的幫助，好運勢開始喜上眉頭。本月屬羊人大運吉祥，事業發展順利發達，不光受到領導嘉獎，有升職的機會，薪水獎金也有很大的增長。（編輯：郭佩蓉）