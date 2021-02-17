開工前刮刮樂全沒中！下秒「0元爆衝4500」 原因眾驚呆
編輯中心/綜合報導
2021-02-17 06:57:04
過年時，不少人都會到彩券行買刮刮樂試試手氣，不過也人中也會有人槓龜。對此，就有網友分享自己開工前買了一張刮刮樂，本來以為完全沒有中虧了300元，沒想到拿去刷之後卻發現中了4500，原因曝光後引發熱議。
原PO在「我愛刮刮樂做公益」臉書社團分享「過年都沒買到刮刮樂，想說去買一張看看，就挑了一張三百元的，結果刮開都沒中幸運號碼，但拿去刷的時候，店員竟然說我中4500元！原來遊戲規則是除了幸運號碼以外，還有鈔票符號也要看，刮出來的話就可以拿全部的獎金，我也是第一次遇到」。貼文一出，網友紛紛回應「這也行啊！沒遇過這種的」、「哇！沒看過這種的耶，恭喜你啊」、「ccccc，雖然過年已過還是要吸喜氣」、「開工前大吉大利耶」、「還以為只有對幸運號碼....原來還有暗藏機關啊」、「刮刮樂真的是驚喜不斷內！恭喜」。另外，也有網友分享同樣經驗「我也是，刮開幸運號碼都沒中，結果拿去刷說我中一萬五」、「我也有刮到鈔票底下寫1000的，直接中15000啦」、「中過4500的路過，也是刮出鈔票符號」。（編輯：張嘉哲）