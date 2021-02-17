過年不休息狂送餐！外送員曝「1神優點」 連同行都跪地
編輯中心/綜合報導
2021-02-17 08:32:10
許多人在過年期間都會返鄉和家人團聚，因而將工作的事情歇一會，不過也有工作狂希望能在過年的黃金時段多賺一點錢。對此，就有外送員分享在過年期間沒休息不斷送餐，並曝光「1優勢」，連同行都非常震驚。
原PO在「UberEats全台討論區」貼文指出「過年享受一下想棄單就棄單，路上沒車以外，訂單還能無縫接軌，另外小費真的爆多」只見貼出的照片中，短短的兩小時，就有五組客人給出小費，有的甚至破百元，顯見在過年點外送時，不少客人都非常大方。貼文一出，網友紛紛回應「過年假日跑外送應得的！恭喜」、「別人的小費從不讓我失望」、「好扯，兩小時就有五筆，還有破百的」、「明年不放假了，跑跑看有沒有紅包自己賺啦」、「我過年也叫兩次581，都給100小費，大家辛苦了」、「我過年點餐也有給小費，辛苦外送員了」。不過，也有許多同行表示「真羨慕，我跑台北一張小費都沒有，我真的運氣衰」、「過年跑遇到一堆連一塊錢都要找」、「台北的小費就是狂...高雄沒收過」、「我今天20多趟都沒有」、「過年跑三天都沒有啊！怎麼那麼好運，好羨慕」、「要跑高級住宅區吧！信義、天母那類的，真羨慕」。（編輯：張嘉哲）