「初六開工」最期待什麼？過來人答案一面倒：並不是紅包
編輯中心/綜合報導
2021-02-17 10:29:11
春節假期即將告一段落，今（17）日已是初六開工日，不少公司行號及商店都已陸續開工，而不少員工最期待的當然就是「開工紅包」，但近日卻有一位網友在網路上認為「『開工』最期待的不是紅包，而是第一天工作量不要爆棚」，沒想到這讓其他網友們紛紛揭露，「初六開工」除了紅包，背後更最期待的事情，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「開工第一天大家最期待什麼」的文章表示，「出社會第一份工作因為常常敲計算機，最期待開工第一天公司每一個人發一台新的計算機，還有換新滑鼠跟新鍵盤」，原PO更接著直言表示期待「現在只期望開工第一天不要有接不完的電話，還有處理不完因為放長假投訴無門的客訴問題就已經感萬幸，開工第一天大家最期待什麼事情呢」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們紛紛一面倒表示「下班」和「連假」，「228連假」、「當然是228連假啊，想什麼」、「期待下個連假」、「228連假」、「等吃飯然後等下班」、「下班+1」、「下班睡覺」、「下班回家，今天好忙啊」、「228連假不遠了，加油」、「下班，加班加了三小時沒加班費」、「最期待下班和連假」。（編輯：王柏文）