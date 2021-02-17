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男遊墾丁慘噴4萬元！一通電話「結局神反轉」　萬人推爆

編輯中心/綜合報導

2021-02-17 10:51:50

鈔票
▲一名網友指出，自家堂哥到墾丁遺失4萬元現金，事後卻接到一通電話，結局讓超過萬人按讚。（示意圖／ NOWnews資料照）
農曆過年假期時，不少民眾都會伴隨親朋好友一同到各處走訪，就有一名男網友透露，堂哥到墾丁旅遊時，意外遺失了4萬元現金，讓整趟旅途心情大受影響。然而，事後他們卻接到一通電話，結局神反轉，不少網友一看也紛紛大讚直呼「這個一定要推的！」
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原PO於臉書社團《爆廢公社二館》上發文，表示過年期間和堂哥一家人以及朋友到墾丁遊玩，沒想到堂哥身上的3、4萬現金突然消失，讓堂哥的心情大受影響。一開始他們原以為是遇到扒手，卻突然接到賽車場的電話，「他們撿到現金然後調閱監視器出來看，發現是我們的人掉的！」
原PO解釋，當初規劃旅遊行程時，因害怕當天客滿，所以有先打電話過去詢問，沒想到業者發現堂哥掉了錢後，很有心地翻找通聯紀錄，才順利打電話找尋到原PO。事後業者確認完金額跟包裝之後，立馬將錢送往派出所。
最後，堂哥已經順利取回遺失的錢，原PO也代替堂哥向業者表達感謝，「非常感謝賽車場的全體同仁，謝謝你們主動找監視器還跟我們聯絡，讓我們有驚無險，祝大家新年快樂」。
▲原PO發文向業者表達感謝之情。（圖／翻攝爆廢公社二館臉書）
▲原PO發文向業者表達感謝之情。（圖／翻攝爆廢公社二館臉書）
貼文一曝光，至今已有超過1.3萬人按讚，不少網友也紛紛大讚直呼「好商家，好員工，好老闆！這種店家不推不行！」、「有良心的店家，下回去捧場」、「良心店家，暑假去墾丁玩，來去這家尬車相挺」、「這個一定要推的！優質店家」。（編輯：陳雅雲）
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