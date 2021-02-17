女面試行政助理秒上工！一聽「真實工作」抖爆：被拐了
編輯中心/綜合報導
2021-02-17 11:18:44
不少公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，面試時所展現的態度也是抉擇重要關鍵。不過，就有一名女網友指出，自己至某公司應徵行政助理的職缺，沒想到當天就開始工作，然而許多人立馬抓出疑點，傻眼直喊「被拐了吧！」
原PO於《Dcard》上發文，表示自己向某公司的行政助理職缺投遞履歷，近期幸運收到了面試邀約，也立馬答應赴約。而她當天一到現場，發現也有3位求職者正在等待，但讓人意想不到的是，隨後就有一名員工突然指示「你們先黏箱子給我看看，等等要開始包貨喔～」她也解釋，當日從下午1點開始至晚上7點都在幫忙包貨，「有時還要到一樓幫忙拉很大的藍子上樓，都是以時薪計算，到這我都不以為意，應該是想看看工作表」，後來甚至有老闆來詢問她能否適應，還請原PO隔天繼續上班，「有了工作機會當然馬上答應呀！都是有領時薪160元的，當天做完當天現領」。然而，原PO指出工作完幾天後，就沒有收到老闆的訊息，本以為沒有希望了，卻又接到對方打來電話表示「貨明天會到，明天一樣9點來包貨到晚上六點ok嗎？」原PO遲疑了一下仍點頭答應，但她就疑惑提問「這真的是行政助理嗎？聽幾個朋友說，只是打著行政助理的名號應徵包貨人員，因為是第一次應徵行政助理這職位，想問問各位有經驗的前輩，這樣是正常的嗎？」貼文一曝光，就引來許多網友傻眼留言，「我覺得他把你當pt用耶……」、「這不是打著名號，結果實際是臨時工！？」、「正常來說正職會到職就加保，就算試用期也一樣，那妳就是臨時工無誤囉～就一邊做一邊再找工作囉」、「妳那個根本是理貨員而且還是pt，被拐了吧」；但也有網友指出「一般助理就是什麼都要做，但你可以看看他們這是不是臨時性工作，該爭取的還是可以爭取看看」。（編輯：陳雅雲）