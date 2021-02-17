愛情摩天輪bye了？陳其邁：重點是要新創意、新商業模式
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-02-17 13:23:40
高雄市長陳其邁去年8月補選上任後，外界仍十分關注前市長韓國瑜任內不斷提到的「愛情摩天輪」，是否韓規邁隨繼續推，現傳出高市府將全力推動「亞灣2.0」的計畫，陳其邁今（17）日被問到是否確定愛情摩天輪不續推了？陳其邁則強調：「我想這個不是重點，重點是要新的創意、新的商業模式」。
前市長韓國瑜上任後推動愛情產業鏈中，其中相當重要的「愛情摩天輪」，前市府團隊在2019年底宣布已吸引多國團隊關注，甚至公布了數張團隊的設計圖，如今韓市府下台，邁市府上任，對於前市府的「愛情摩天輪」是否要續推？而韓前市長也曾說中央卡韓，對此陳其邁則強調：「我想這個不是重點，重點是要新的創意、新的商業模式」，「以全新的、國際的一個視野，跟整個產業的發展、新的商業模式的觀點來看，我們不會以一個單一的、過去的一個想法來做一個產業的思考，這個不是我們思考的重點」。陳其邁表示，上任之後就開啟了整個亞灣2.0的計畫，是結合了時尚、流行、數位以及高雄的產業開發，希望能夠在整個亞灣區，尤其是在蓬萊港區發展亞灣區的三角窗經濟，所有進來的船隻，或者是從空中，都可說是高雄港的門面，事實上有一些國際的廠商也已經來跟市府或跟港務公司洽談整體的一些開發，流行音樂中心今年4月也即將啟動，整體的開發有新的創意，當然也必須有新的商業模式，所以我們會以整體的開發分期、階段，然後以新的商業模式來逐步推動亞灣2.0的計畫。高雄市副秘書長郭添貴指出，高市府、交通部航港局、台灣港務公司，三方合作，目前共識是將分四個階段推動，首先第一階段將在棧七庫旁蓋一座浮空劇院生活廣場，將設置全息影院，之後第二階段逐步整建大港橋旁倉七至倉十的倉庫，引進文創、特色餐飲等多家品牌，目前都已陸續動起來。至於新的一年的重點工作？陳其邁說，還是民眾最關心的，第一個當然是產業的一個轉型，包括在仁武產業園區大概在四月廠商就可以選地，橋科也計畫如期如質的盯緊進度；另外，包括亞灣區的計畫，行政院已經盤點大概已經到了即將要政策完成的階段，新興的高科技產業幾家大廠也都將在過年後會來宣佈他們一些新的投資計畫。除了這些一直在做的，也包括空汙的防治一些新的做法，那還有在跟整個有涉及到說整體的市政的各分區的一些建設，原來縣區的資源上比較不足的地方。我們也希望說，能夠在最短的時間能夠照顧到我們縣區一些生活，包括住、交通，這些新措施也會啟動。