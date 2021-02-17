圍牆旁有詭異紅旗！內行驚喊「這有賣便當」：60元7樣菜
編輯中心/綜合報導
2021-02-17 13:34:22
常常我們要長途行駛車輛時，我們都會在中途停在服務區，無論是覓食或是上廁所都非常方便，不過，近日卻有網友表示發現服務區有神秘的「隱藏便當店家」，貼文引發廣大迴響，更釣出不少內行人揭開內幕。
原PO在「美食公社」貼文指出「西螺服務站北上的圍牆邊垂降便當！看網路上老司機介紹，才知道有這種隱藏便當，看到圍牆邊有紅旗子伸進來的話就知道有便當可以買，1個60元，配菜很豐富，白米據說是用西螺米，贏過很多便當店，吃完排骨我又外帶雞腿跟控肉，聽說南下的也有，下次路過試試看」。貼文一出，網友紛紛回應「啥鬼...一個紅旗子也能買便當喔」、「怎麼都沒注意過啊＝＝」、「休息站裡面的真的不是很好吃....下次買看看」、「因為爸爸以前是大卡車司機所以才知道這便當，是種回憶」、「我以前做過跟連結車的捆工，常常在吃」。另外，也有不少吃過的內行人表示「湖口南下自助餐、西螺南下、北上圍牆邊、新營南下、北上便道旁都有」、「這都要卡車老司機才知道啦，南下北上我都吃到不想吃了，60元7配菜無可挑惕」、「南下的大推啦，南下好吃喔」、「南下的比較好吃，記得跟他要辣椒」、「辣椒也是精髓，一定要跟老闆要，但南下最近漲價70喔」。（編輯：張嘉哲）