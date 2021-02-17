NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

圍牆旁有詭異紅旗！內行驚喊「這有賣便當」：60元7樣菜

編輯中心/綜合報導

2021-02-17 13:34:22

▲網友看到服務站裡頭的圍牆旁邊有紅色旗幟。（圖／美食公社）
▲網友看到服務站裡頭的圍牆旁邊有紅色旗幟，竟是賣便當的標記。（圖／美食公社）
常常我們要長途行駛車輛時，我們都會在中途停在服務區，無論是覓食或是上廁所都非常方便，不過，近日卻有網友表示發現服務區有神秘的「隱藏便當店家」，貼文引發廣大迴響，更釣出不少內行人揭開內幕。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在「美食公社」貼文指出「西螺服務站北上的圍牆邊垂降便當！看網路上老司機介紹，才知道有這種隱藏便當，看到圍牆邊有紅旗子伸進來的話就知道有便當可以買，1個60元，配菜很豐富，白米據說是用西螺米，贏過很多便當店，吃完排骨我又外帶雞腿跟控肉，聽說南下的也有，下次路過試試看」。
▲原來這是仿間流傳的「隱藏垂降便當」，一個60元好吃又便宜，是不少大卡車司機的最愛。（圖／美食公社）
▲原來這是仿間流傳的「隱藏垂降便當」，一個60元好吃又便宜，是不少大卡車司機的最愛。（圖／美食公社）
貼文一出，網友紛紛回應「啥鬼...一個紅旗子也能買便當喔」、「怎麼都沒注意過啊＝＝」、「休息站裡面的真的不是很好吃....下次買看看」、「因為爸爸以前是大卡車司機所以才知道這便當，是種回憶」、「我以前做過跟連結車的捆工，常常在吃」。
另外，也有不少吃過的內行人表示「湖口南下自助餐、西螺南下、北上圍牆邊、新營南下、北上便道旁都有」、「這都要卡車老司機才知道啦，南下北上我都吃到不想吃了，60元7配菜無可挑惕」、「南下的大推啦，南下好吃喔」、「南下的比較好吃，記得跟他要辣椒」、「辣椒也是精髓，一定要跟老闆要，但南下最近漲價70喔」。（編輯：張嘉哲）
關鍵字

NOW民調中心

愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

繼續作答
2021賀歲片來勢洶洶，您對哪一部最有興趣？

2021賀歲片來勢洶洶，您對哪一部最有興趣？

繼續作答
情人節就要來個火辣辣之吻！您覺得哪種接吻方式最能讓女生心臟怦怦跳？

情人節就要來個火辣辣之吻！您覺得哪種接吻方式最能讓女生心臟怦怦跳？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

想到要上班就頭痛、腹痛又焦慮？您也有「收假症候群」嗎？

不會
64.81%35.19%
2021-02-15-2021-02-21
即時
推薦閱讀