彩券隨便買都中！「超神對話」曝光全羨炸：比台積電好賺
編輯中心/綜合報導
2021-02-17 13:25:06
農曆新年期間，不少民眾都會買彩券、刮刮樂試試手氣，盼能利用小金額致富，卻也有少部分民眾沈迷其中，沒中獎金，反賠了一筆。不過，一名網友在臉書社團《爆廢1公社》表示，自己不管怎麼買刮刮樂都沒中，家中父親卻隨便買隨便都中，讓他不禁驚呼「我只能說，真的是偏財運！」貼文曝光立刻引發全場熱議。
原PO表示「其實很多人說台彩會騙人還是做牌什麼的，我只能說真的是偏財運」，他笑稱「我大學的學費是台彩貢獻一大半，我爸每次跟我傳LINE都是『刮中多少、又中多少……』但是我自己怎麼買都沒中」。原PO接著提到，過年短短幾天，父親就刮中兩萬多元，直呼「我真的不知道我老北到底是怎麼買的」，逗趣的說「我爸不菸、不酒、不吃檳榔，做家族企業不是公務員，待人和善，就連之前出車禍都不跟人家索賠，愛開玩笑不占人便宜，做人超級老實隨和，一點小便宜都不占，每個禮拜可能會花個一兩千在買彩券、刮刮樂」，同時在文中分享父親傳來的中獎彩券畫面，最後則稱「照片只是過年期間，之前中多少我就不提了，我怕被綁架」，且稱「比台積電好賺」。貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「有些人偏財運很好，有的人只適合正財」、「你爹欠不欠乾女兒」、「原來都給你爸中走了啦」、「要怎麼買」、「沒有偏財運的路過，只能羨慕」；但也有人認為「小獎很多人中，頭獎有沒有人中根本不知道」、「報喜不報憂，你只看到贏多少，從看不到輸多少」。（編輯：賴詠璿）