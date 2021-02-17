女兒長得太像婆婆！人妻崩潰愛不下去 12年後結局藏洋蔥
編輯中心/綜合報導
2021-02-17 13:43:47｜2021-02-17 13:53:57
婚後的婆媳問題，一直以來都是不少家庭面臨的巨大困難。對此，親子教育專家吳娟瑜近期就在節目上分享一則故事，透露一名母親生下女兒後因婆婆的一句話十分難過，加上女兒的長相與婆婆相似，因而將不滿的情緒投射在女兒身上，導致母女關係緊張。最後這名媽媽聽取了專家建議，才決定改變想法，花了12年的時間修復母女的感情。
親子教育專家吳娟瑜近期於電視節目《新聞挖挖哇》上分享一則故事，表示先前有名媽媽向她求助，自己有位15、16歲的女兒，但母女關係一直很差，讓她不知道該如何是好。一問之下才發現，這名媽媽一開始生下女兒後，就曾被婆婆抱怨「又生女的！」讓她內心不太好受，這時女兒又正好哭泣，人妻突然認為「女兒的臉跟婆婆的臉怎麼這麼像」，因此開始對女兒沒有任何喜愛，隨後也都交給婆婆帶大。然而，不知是否因祖孫相處時間長，女兒的行為開始與婆婆十分相似，就連走路姿勢也如出一轍。聽聞對方的故事後，吳娟瑜隨即開導表示「這是妳的問題，不管女兒像誰，這都是你的孩子、血緣。」吳娟瑜認為對於自己的孩子，都應該要無條件接納，不管孩子的長相、行為與誰相似，仍舊是自己的心肝寶貝。最後該名媽媽也聽取建議，決定改變自己的想法，寬恕自己、婆婆、女兒，雖然過程花了12年之久，但與女兒之間的關係變得不再緊張，甚至還能互相分享內心話。（編輯：陳雅雲）