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女兒長得太像婆婆！人妻崩潰愛不下去　12年後結局藏洋蔥

編輯中心/綜合報導

2021-02-17 13:43:47｜2021-02-17 13:53:57

女兒
▲有名媽媽生下女兒後，因受到婆婆的言語嘲諷而感到難受，隨後又發現女兒與婆婆的長相相似，因而將不滿的情緒投射在女兒身上，導致母女關係緊張。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
婚後的婆媳問題，一直以來都是不少家庭面臨的巨大困難。對此，親子教育專家吳娟瑜近期就在節目上分享一則故事，透露一名母親生下女兒後因婆婆的一句話十分難過，加上女兒的長相與婆婆相似，因而將不滿的情緒投射在女兒身上，導致母女關係緊張。最後這名媽媽聽取了專家建議，才決定改變想法，花了12年的時間修復母女的感情。
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親子教育專家吳娟瑜近期於電視節目《新聞挖挖哇》上分享一則故事，表示先前有名媽媽向她求助，自己有位15、16歲的女兒，但母女關係一直很差，讓她不知道該如何是好。
一問之下才發現，這名媽媽一開始生下女兒後，就曾被婆婆抱怨「又生女的！」讓她內心不太好受，這時女兒又正好哭泣，人妻突然認為「女兒的臉跟婆婆的臉怎麼這麼像」，因此開始對女兒沒有任何喜愛，隨後也都交給婆婆帶大。然而，不知是否因祖孫相處時間長，女兒的行為開始與婆婆十分相似，就連走路姿勢也如出一轍。
▲由於女兒長得太像婆婆，導致母親不太喜歡。（圖／翻攝新聞挖挖哇YouTube）
▲由於女兒長得太像婆婆，導致母親不太喜歡。（圖／翻攝新聞挖挖哇YouTube）
聽聞對方的故事後，吳娟瑜隨即開導表示「這是妳的問題，不管女兒像誰，這都是你的孩子、血緣。」吳娟瑜認為對於自己的孩子，都應該要無條件接納，不管孩子的長相、行為與誰相似，仍舊是自己的心肝寶貝。
▲吳娟瑜給予該名媽媽建議「不管女兒像誰，這都是妳的孩子」。（圖／翻攝新聞挖挖哇YouTube）
▲吳娟瑜給予該名媽媽建議「不管女兒像誰，這都是妳的孩子」。（圖／翻攝新聞挖挖哇YouTube）
最後該名媽媽也聽取建議，決定改變自己的想法，寬恕自己、婆婆、女兒，雖然過程花了12年之久，但與女兒之間的關係變得不再緊張，甚至還能互相分享內心話。（編輯：陳雅雲）
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