過年最恐怖食物？女崩潰「冰箱裡一直生」：年前就開始吃
編輯中心/綜合報導
2021-02-17 14:32:49
蘿蔔糕是台灣隨處可見的美食，常被用來當作早餐和點心，尤其在農曆新年更是少不了的菜色之一。不過，一名女網友在臉書社團《爆怨2公社》貼文提到，從過年前就開始吃蘿蔔糕，直到過年結束了，冰箱內仍有一堆蘿蔔糕，直呼「看到就怕」，貼文曝光立刻引發網友共鳴。
原PO表示「到底為什麼過年就要吃菜頭糕（蘿蔔糕）？好彩頭我知道，但實在太可怕了」，並稱「從還沒過年前就吃菜頭糕了」，一直到過完年，冰箱還是一堆菜頭糕，因為很多親友一直送，所以冰箱就有各式各樣的菜頭糕。原PO崩潰直嚷「好可怕喔，我們家的冰箱會一直生出菜頭糕，好不容易吃完一大塊，又生出好幾塊，現在看到菜頭糕就怕」。貼文一出，隨即引發大批網友共鳴回應「那個是很好吃，不過吃久會膩」、「冰箱還有肉粽」、「粽子也很可怕」、「吃到好吃的也就算了，還真的有爆難吃的粉蘿蔔糕」、「看完本文我都怕了」。不過，也有網友表示「很好吃啊」、「我今天超想吃菜頭糕，但是都找不到，羨慕你」、「煮湯很好吃」、「我家是媽媽自己會做，然後都做一大堆，超好吃，有做芋頭糕，也有蘿蔔糕」。（編輯：賴詠璿）