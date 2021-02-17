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buffet怎吃都虧？內行識破「老闆3招詭計」：再也不上當

編輯中心/綜合報導

2021-02-17 16:28:40

buffet、吃到飽
▲搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》近期分享了吃到飽餐廳老闆「3招詭計」，表示知道以後再吃都不怕上當了！（示意圖／翻攝Pixabay）
許多民眾都喜歡前往buffet吃到飽餐廳，享用各式各樣的高級料理，不過究竟怎樣才能吃回本，一直以來都是十分熱門的話題。對此，搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》就分享了餐廳老闆「3大詭計」，知道以後再吃都不怕虧了！
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據搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》提及，吃到飽餐廳料理種類豐富，且選擇多樣，成為不少人聚餐首選之一。但她就指出，到吃到飽餐廳總會感覺特別容易飽，其實都是因為老闆的「3招詭計」，學會以後再吃都不怕虧！
一、食物多但成本低
吃到飽餐廳的最大特點，就在於「食物種類繁多」，但她解釋，餐點中的成本大部分都很廉價，例如麵、米飯等，這些不僅便宜還很佔胃，建議吃buffet時可以挑選較貴、平時吃得較少的食材，如海鮮等。
▲知名美食部落客「小乾倩倩的遊戲美食」分享吃buffet能回本的攻略。（示意圖／取自pixabay）
▲buffet餐廳的菜色相當豐富且多樣。（示意圖／翻攝Pixabay）
二、甜點做得精緻吸引人
buffet不論檔次高低，甜點總會做得十分精緻，引起顧客的食慾，然而這就是老闆的第2個詭計，很多人都會上當！倘若你一開始就吃這些甜點，肚子馬上就飽了，也就吃不下其他食物，所以建議可以這些甜點留到最後才吃，且一次拿一個就好，不要傻傻拿了好多份吃不完。
▲甜點精緻的外表，總會讓顧客忍不住想嚐一口。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲甜點精緻的外表，總會讓顧客忍不住想嚐一口。（示意圖／翻攝Pixabay）
三、食物調味重而油膩
buffet的菜品油鹽都很重，且調料也放得特別多，口感偏油膩，其實這些都會加重腸胃負擔，也導致消化慢，所以建議這些東西盡量少吃，若真想品嚐，可以加點湯汁稍微涮洗一下再吃。（編輯：陳雅雲）
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2021-02-17-2021-02-23

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