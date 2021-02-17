buffet怎吃都虧？內行識破「老闆3招詭計」：再也不上當
編輯中心/綜合報導
2021-02-17 16:28:40
許多民眾都喜歡前往buffet吃到飽餐廳，享用各式各樣的高級料理，不過究竟怎樣才能吃回本，一直以來都是十分熱門的話題。對此，搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》就分享了餐廳老闆「3大詭計」，知道以後再吃都不怕虧了！
據搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》提及，吃到飽餐廳料理種類豐富，且選擇多樣，成為不少人聚餐首選之一。但她就指出，到吃到飽餐廳總會感覺特別容易飽，其實都是因為老闆的「3招詭計」，學會以後再吃都不怕虧！一、食物多但成本低吃到飽餐廳的最大特點，就在於「食物種類繁多」，但她解釋，餐點中的成本大部分都很廉價，例如麵、米飯等，這些不僅便宜還很佔胃，建議吃buffet時可以挑選較貴、平時吃得較少的食材，如海鮮等。二、甜點做得精緻吸引人buffet不論檔次高低，甜點總會做得十分精緻，引起顧客的食慾，然而這就是老闆的第2個詭計，很多人都會上當！倘若你一開始就吃這些甜點，肚子馬上就飽了，也就吃不下其他食物，所以建議可以這些甜點留到最後才吃，且一次拿一個就好，不要傻傻拿了好多份吃不完。三、食物調味重而油膩buffet的菜品油鹽都很重，且調料也放得特別多，口感偏油膩，其實這些都會加重腸胃負擔，也導致消化慢，所以建議這些東西盡量少吃，若真想品嚐，可以加點湯汁稍微涮洗一下再吃。（編輯：陳雅雲）