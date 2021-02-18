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房市／交易放大前　買房趁此時撿便宜

財經中心/綜合報導

2021-02-18 08:30:00

八德地政事務所報告指出，過年期間房屋交易價格相對較低
▲八德地政事務所報告指出，過年期間房屋交易價格相對較低。（圖／NOWnews資料照片）
春節一過，買房人潮將陸續出籠，據八德地政事務所統計報告指出，過年期間交易物件雖然少，交易單價較低，而過年後交易量將會放大，交易單價因此也會提高。
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「年前客選房，年後房挑客」八德地政事務所統計8年數據分析提及，多數人確實會在過年後交易，又或許過年前想買房的人也會把時程拉到前一年的 11、12月，這樣在過年前就可以入住，導致於1、2月的交易量確實比較少。
八德地政事務所指出，過年前後看房買房的人多，相對的就比較不好議價，交易單價相對1、2月都是比較高的。 過年期間在交易案件相對較少的情況下，選擇多， 議價空間大，再加上過年前仲介及賣家的心態，或許在過年時買房真的可以談到更好的價格。  
除此，也許是因為大坪數需求的買家更會注意交易單價，所以在交易單價最低的1、2月的平均交易面積最大，總價也偏高。過年後的3、4月也許是過年期間花費比較多，預算有限制，所以可負擔坪數較小，總價也是整年當中最低的。
信義房屋八德大和店長劉邦儀依其第一線經驗，確實報告所提及，過年期間交易單價較低，往年也在過年後買方也會積極看房購屋，惟春節假期剛結束，仍待後續觀察。
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