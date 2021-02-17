房會想越換越大？過來人狂搖頭 曝「1關鍵」更影響漲幅
編輯中心/綜合報導
2021-02-17 16:40:56
許多民眾花大筆積蓄買房，交通地點、屋齡、屋況等條件，都需經過層層考量。近日，有網友在PTT「home-sale」看版提到，買房往往「先求有再求好」，之後再次換新房時，是否會考慮越換越大間？貼文曝光立刻引發熱議，許多過來人反倒認為「1關鍵」更重要。
原PO提到「很多事都是有一就有二，或者是最難的是怎麼開始，買房是不是也可以這麼推論？」因為感覺最難存的頭期款已經繳了，後面就是慢慢還房貸，若有需求想換房，以後也有機會把現有的賣掉，成為下一間房的頭期款。不過，原PO好奇詢問廣大鄉民「買房適用於有一就有二、越換越大間之類的論述嗎？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「不一定，換比較新地點較好也可能」、「70歲以前會換大間，70歲以後會換好房，當然70歲以後不需要大空間，不代表可以接受20坪以下XD通常70歲兩老，室內空間25坪～30坪差不多」。不過，大多網友認為「其實住太大間沒用到的空間等於浪費，閒置資產，你一個人住100坪很爽，但是跟住20坪比，多的80坪可以買很多東西或生利息」、「想越換越小，變現現金」、「用不到的東西，不只是浪費，甚至是負擔」；也有網友認為「地點」比起房子大小更重要「地點對，房子的漲幅比利息好太多了」。（編輯：賴詠璿）