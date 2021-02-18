房市／平鎮要設火車站 周邊大樓翻身
財經中心/綜合報導
2021-02-18 18:00:00
桃園市平鎮市區沒有火車站，要搭火車得至中壢火車站搭乘，自桃園鐵路地下化計畫選定平鎮設站，選址周邊的社區大樓近期已見翻身，在地房仲表示，過去這些社區大樓因在鐵軌旁有噪音干擾而乏人問津，選址地點確定後，買賣雙方信心增加，去年下半年房價成長10至15%。
桃園鐵路地下化計畫將於平鎮設站，預計2030年完工，不過桃市府向中央爭取在平鎮永久站旁先增設臨時站，預計明年5月開工，2026年5月啟用，比鐵路地下化平鎮站早50個月啟用，增加當地民眾的運輸便利性。平鎮臨時站位於新富一街及新富三街路口附近，信義房屋平鎮店專員宋律吾表示，自平鎮火車站的地點設立後，周邊屋齡20年的社區大樓「麻雀變鳳凰」，過去這些社區大樓因在鐵軌旁邊，受火車行經噪音干擾而乏人問津，得知火車站設址地點後，屋主希望賣出高於行情的價格，買方對區域行情的認知也提高，進而帶動房價上揚。宋律吾進一步表示，這些20年以上的社區大樓，去年下半年以來漲幅10至15%，原先行情每坪單價12至14萬，現可成交14至16萬。宋律吾表示，過去平鎮的居民若要搭火車，得至1.82公里外的中壢火車站搭車，火車站蓋好後，大幅增加方便性，而原本若從中壢火車站搭火車至台北車站，約需一小時的通勤時間，若是有了平鎮火車站，一小時十分就能到台北。