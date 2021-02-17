華航21日台北仰光救援班機 外交部：已50人訂位
記者呂炯昌／台北報導
2021-02-17 17:13:07｜2021-02-17 17:14:00
緬甸自本月1日發生軍事政變以來，局勢持續動盪，國務資政、實質領導人翁山蘇姬遭軟禁後，緬甸軍方調動軍隊前往大城仰光，疑似準備鎮壓抗議人士。中華航空公司暫定安排21日與28日兩班救援班機飛航台北-仰光，外交部今（17）日指出，目前已有50人訂位。
緬甸台灣僑胞與台商約1000人，外交部發言人歐江安表示，在緬甸台商及僑民目前人身平安，外交部與駐緬甸代表處持續透過相關管道及駐緬甸各友好國家大使館，密切掌握緬甸情勢發展。至於搭乘華航班機返台人數，駐緬甸代表處今日自華航仰光分公司得知，21日救援班機目前約50人訂位，實際搭機人數則視開票及登機情況而定。另外，針對世界貿易組織（WTO）近日任命奈及利亞前財政部長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）女士為新任秘書長事，外交部表示，誠摯恭賀伊衛拉的當選，成為WTO史上首位女性秘書長。我國一向支持自由貿易及以規則為基礎的多邊體系，未來將與Okonjo-Iweala秘書長密切合作，以強化多邊貿易體系規範，並做出會員應有的貢獻。外交部指出，伊衛拉於競選期間曾與我國國內及WTO代表團進行兩次視訊會談，雙方就WTO未來運作及改革方向、公平維護會員權益及平衡大國影響力充分交換意見。會談中我國除重視候選人的專業能力外，更強調候選人的中立與自主性，並表達台灣將積極參與多邊貿易體系的運作；伊衛拉對我方立場表示支持，也願意提供我國及其他會員國更公平寬廣的參與空間。