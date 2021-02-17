全聯過年肉類「通通打6折」！婆媽嗨炸　內行抖暗黑真相

不少婆媽喜愛到連鎖超市「全聯福利中心」購物，除了民生用品齊全、生鮮食品種類也非常多，廣受民眾好評，而近日也有一名女網友到全聯購物時，發現過年期間肉類竟然「全打6折」，讓婆媽嗨翻了，但貼文一出，就有內行網友抖出暗黑真相。

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該名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，表示平常逛全聯時，要想要搶到6折的肉品，根本就是超困難的事情，但她在過年期間，卻看見整排肉品通通都打6折。

▲女網友表示，自己在過年期間到全聯購物時，竟發現肉類全都打6折。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）

不過，也有內行網友抖出暗黑真相，「過年一次進太多貨，賣不出去的手法，沒啥好大驚小怪的」、「過年買的菜可以煮1個月...」、「過年期間幾乎每天一堆6折！因為大家都在吃團圓飯，吃好幾天，我幾乎每天報到買六折」、「過年進太多貨？」、「初三下午衝去全聯買禮盒，因為快打烊了（開到18點而已），路過生鮮區全部都貼折扣標籤，沒人買，這幾天應該都會有吧」、「家裡冰箱，冰不下了啦」、「過年前大家都會屯食材，但通常都煮不完」。（編輯：郭佩蓉）