NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

初六忙掃地開工！她清完下秒「滿江紅」怒轟：真沒水準　

編輯中心/綜合報導

2021-02-17 20:27:38

▲（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）
▲初六開工有女網友一大早整理起鞭炮屑，沒想到離開一陣子回頭去看見慘況發生。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）
今（17）天是農曆初六也是不少民眾的開工日，隨著春節連續假期進入尾聲，許多店家業者也開始進行開店準備，提早打掃整理。不過近日就有一名女網友一大早到店門口打掃時，將附近的鞭炮屑、垃圾集中在紙箱裝起，沒多久回到原地一看卻發現紙箱被不知名的民眾撿走，剩下的垃圾碎屑竟全丟回地面，畫面曝光掀起不少網友撻伐。
我是廣告 請繼續往下閱讀
初六開工這天女網友在臉書社團《爆怨公社》貼出一張鞭炮屑撒落一地的畫面，痛批沒水準，她解釋自己一早就到店內準備，原本門外的垃圾、鞭炮屑都已經掃起來用紙箱裝著，殊不知她才離開不久，紙箱就被疑似撿回收的路人收走，不僅如此原先掃好的鞭炮屑竟還被倒了滿地，這也讓原PO不禁怒罵「祝你烙賽一整年！」。
▲台灣在過年期間有不打掃的習俗。（圖／PIXABAY）
▲原PO開工才剛掃完的鞭炮屑，轉眼又被撿回收的民眾倒滿地。（示意圖／取自《PIXABAY》）
而該篇貼文曝光後許多網友也留言吐苦水，「我也遇過！莫名其妙就被拿走了」、「我之前放門口的椅子忘了收，隔天只剩坐墊，鐵的部分都拆走，真的很夭壽」、「遇到這種的，只好告他偷竊了」、「我們家也有來翻垃圾袋，翻完地上都亂七八糟」、「我們這裡的回收阿嬤也是這樣，紙箱裝回收有飲料罐奶粉罐還有紙類，結果她把紙類箱子拿走，剩罐子在路邊讓風吹著到處路邊滾」。
此外也有網友無奈表示「家門口也常發生，真的讓人生氣」、「就是因為這種狀況，所以現在都直接丟回收車」、「直接丟回收車了吧！」、「暫時堆路旁實在太危險」、「寫警告標語有時也沒用，建議丟社區的回收管理區」。（編輯：楊智傑）
關鍵字

NOW民調中心

吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

繼續作答
愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

繼續作答
情人節就要來個火辣辣之吻！您覺得哪種接吻方式最能讓女生心臟怦怦跳？

情人節就要來個火辣辣之吻！您覺得哪種接吻方式最能讓女生心臟怦怦跳？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

交往前該「試車」嗎 ？

應該
不應該
36.84%63.16%
2021-02-17-2021-02-23

想到要上班就頭痛、腹痛又焦慮？您也有「收假症候群」嗎？

不會
68.57%31.43%
2021-02-15-2021-02-21
即時
推薦閱讀