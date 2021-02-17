初六忙掃地開工！她清完下秒「滿江紅」怒轟：真沒水準　

今（17）天是農曆初六也是不少民眾的開工日，隨著春節連續假期進入尾聲，許多店家業者也開始進行開店準備，提早打掃整理。不過近日就有一名女網友一大早到店門口打掃時，將附近的鞭炮屑、垃圾集中在紙箱裝起，沒多久回到原地一看卻發現紙箱被不知名的民眾撿走，剩下的垃圾碎屑竟全丟回地面，畫面曝光掀起不少網友撻伐。

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初六開工這天女網友在臉書社團《爆怨公社》貼出一張鞭炮屑撒落一地的畫面，痛批沒水準，她解釋自己一早就到店內準備，原本門外的垃圾、鞭炮屑都已經掃起來用紙箱裝著，殊不知她才離開不久，紙箱就被疑似撿回收的路人收走，不僅如此原先掃好的鞭炮屑竟還被倒了滿地，這也讓原PO不禁怒罵「祝你烙賽一整年！」。

▲原PO開工才剛掃完的鞭炮屑，轉眼又被撿回收的民眾倒滿地。（示意圖／取自《PIXABAY》）

而該篇貼文曝光後許多網友也留言吐苦水，「我也遇過！莫名其妙就被拿走了」、「我之前放門口的椅子忘了收，隔天只剩坐墊，鐵的部分都拆走，真的很夭壽」、「遇到這種的，只好告他偷竊了」、「我們家也有來翻垃圾袋，翻完地上都亂七八糟」、「我們這裡的回收阿嬤也是這樣，紙箱裝回收有飲料罐奶粉罐還有紙類，結果她把紙類箱子拿走，剩罐子在路邊讓風吹著到處路邊滾」。

此外也有網友無奈表示「家門口也常發生，真的讓人生氣」、「就是因為這種狀況，所以現在都直接丟回收車」、「直接丟回收車了吧！」、「暫時堆路旁實在太危險」、「寫警告標語有時也沒用，建議丟社區的回收管理區」。（編輯：楊智傑）