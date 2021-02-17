買「神奇洗衣球」防纏繞！她開洗衣機傻了　達人曝2招解

不少人在做家事時，多少都有一些自己的小撇步，能幫助家事完成更加快速、順利，對此，就有一名女網友發文，表示自己最近買了神奇洗衣球，希望洗衣服時，衣褲能別再纏繞，但無奈買了根本就沒有用，貼文一出，引發許多網友共鳴，也有達人分享2招，直呼「超有效」。
該名女網友在臉書社團《爆怨公社》發文，表示自己日前在網路上看見神奇的居家小物，主打洗衣服可以防纏繞，預防每次洗完衣服，打開洗衣機看見衣物呈現一坨一坨的樣子，於是原PO當下非常心動，便立刻訂購一組，到貨以後也趕緊將這五彩繽紛的小球丟入洗衣槽裡。怎知當衣服洗完以後，打開洗衣機的瞬間，卻讓她傻眼直呼「有人跟我一樣腦弱嗎？居然真的會相信這個小玩意，可以防止纏繞」，而從她所PO出的照片可以看見，就算用了「神奇洗衣球」，衣服仍然整坨纏繞在一起，小球還卡在衣物中，根本沒有效果。貼文一出，引起熱議，有些網友表示，「只是陪伴衣服清洗功能」、「根本沒用，有時會出現在褲子口袋裡」、「不只無效，還會一顆顆失蹤」、「我也是，球都會被衣服吃掉」、「這超難用！還常常躲在衣服裡或口袋裡」、「那個球洗到最後，會纏繞一堆毛線或頭髮」、「這不是只有搓洗功能？我家洗衣機裡放50～60顆，但晾衣服時，就會很不爽，因為會邊晾邊掉」；但也有網友反駁，「我也一直以為是防止衣服打結的，結果沒用，不過衣服洗的有比之前乾淨很多，倒是真的」、「這個我一直有在用，但他不是防打結的…髒衣服可以洗的比較乾淨」。
另外，該篇文章底下也意外釣出達人分享2招「洗衣撇步」，分別是「放寶特瓶」和「洗衣袋」，「放個寶特瓶跟衣服一起洗」、「用兩個600ml飲料空瓶就很有效耶」、「其實洗衣袋真的就很好用了」、「用洗衣袋可能效果還比較好呢！還有水量要比衣服多很多，比較不會打結」。（編輯：郭佩蓉）