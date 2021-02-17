買「神奇洗衣球」防纏繞！她開洗衣機傻了　達人曝2招解

不少人在做家事時，多少都有一些自己的小撇步，能幫助家事完成更加快速、順利，對此，就有一名女網友發文，表示自己最近買了神奇洗衣球，希望洗衣服時，衣褲能別再纏繞，但無奈買了根本就沒有用，貼文一出，引發許多網友共鳴，也有達人分享2招，直呼「超有效」。

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該名女網友在臉書社團《爆怨公社》發文，表示自己日前在網路上看見神奇的居家小物，主打洗衣服可以防纏繞，預防每次洗完衣服，打開洗衣機看見衣物呈現一坨一坨的樣子，於是原PO當下非常心動，便立刻訂購一組，到貨以後也趕緊將這五彩繽紛的小球丟入洗衣槽裡。

▲原PO當初看到網路上一款主打可以防止衣物纏繞的「神奇洗衣球」，於是便心動訂購了一組。（圖／翻攝自《爆怨公社》）

▲豈料一打開洗衣機，見到衣物還是纏繞的狀況，也讓原PO超傻眼。（圖／翻攝自《爆怨公社》）

另外，該篇文章底下也意外釣出達人分享2招「洗衣撇步」，分別是「放寶特瓶」和「洗衣袋」，「放個寶特瓶跟衣服一起洗」、「用兩個600ml飲料空瓶就很有效耶」、「其實洗衣袋真的就很好用了」、「用洗衣袋可能效果還比較好呢！還有水量要比衣服多很多，比較不會打結」。（編輯：郭佩蓉）