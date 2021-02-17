路上「外送情侶檔」越來越多？網抖出2優勢：建議結婚啦

近來台灣外送風潮興盛，就連過年期間也有不少民眾吃膩家中料理，打開手機利用美食外送平台點餐買消夜，外送員也不分晝夜的在街上奔波送餐。今（17）天就有PTT網友發現一項外送趣事，更發文點出路上常見許多「外送情侶檔」騎著機車一起外送，這個同甘共苦的情景就讓他忍不住詢問是否常見。

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這名網友在PTT的八卦版上發文指出這個現象，他提到自己在路上越來越常發現有不少外送員以「成雙成對」的方式出現，而且幾乎都是男友騎著機車負責取餐、送餐，女友則坐在機車後座揹著保溫箱，「停紅燈女方還能環抱耳邊說悄悄話」，這就讓她不禁羨慕的問「這樣子男女一起同甘共苦的情景是不是很少見？」。

▲有網友抱怨，平時和便當店都下訂10盒以上，但店家聽到只有2個便當就不外送。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

該篇文章一出，不少鄉民也紛紛在文章底下留言表示「羨慕QQ」、「情侶不願意分開 你不懂」，而也有網友出面解釋情侶檔的外送優勢，其中就包含了能邊約會邊賺錢「我問過好幾個都是想約會又想賺錢這樣」、「兜風兼賺錢啊」；另一個則是能讓情侶檔多一項共同話題「情侶檔真的很常見 ，很樂於外送，還會一起穿制服， 志同道合的情侶很祝福」、「這種的我建議直接登記結婚」。

另外也有網友就表示這樣騎車可能會更浪費油，但留言中也道出外送情侶檔的苦中作樂的心聲「其實這種情侶不少」、「帶小孩的是真的苦，情侶是在苦中作樂」、「看過情侶檔！還看過家長帶小孩一起外送」、「看過小孩在前面趴睡的，但是蠻溫馨的啦」。（編輯：楊智傑）