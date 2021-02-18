NOW辯風向／選高薪但沒興趣的工作？趙正平竟爆超高片酬

類辯論談話節目《NOW辯風向》今（17）日晚間九點，於《NOWnews今日新聞》影音平台播出第二季第六集，邀請到了藝人趙正平、張立東和黃沐妍，與學生代表們討論「工作該選低薪喜歡還是高薪不喜歡」議題，並展開唇槍舌戰。

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主持人阿樂一開始公布了網友的投票數據，有63％網友支持工作要選高薪不喜歡，而工作低薪喜歡，則有37％的網友選擇。阿樂也公布，根據人力銀行2021年的統計數據顯示，開工後的轉職潮有高達8到9成，讓主持人宋少卿超驚訝，宋少卿也接著定義，所謂高薪不喜歡，低薪喜歡，在中間這個所謂的轉職，是指「你是社會新鮮人」以及你有相當的工作經驗，然後要轉職者，再來，若要轉職，下一份工作的薪資是只比上一份工作高出1.5倍的前提下討論之。

▲《NOW辯風向》主持人宋少卿、阿樂。（圖／《NOWnews今日新聞》）

▲藝人趙正平。（圖／《NOWnews今日新聞》）

不過，反方也緊接著派出張立東申論，他以個人自身經歷來說，在當藝人之前，他本來從事土地開發相關工作，那份工作做了6年，一個月薪水十萬元以上，在台中來說已經算相當不錯，但那個工作的缺點就是必須「隨Call隨到」，因此很多安排好的行程都會被打亂，像某年母親節他和媽媽約好到餐廳慶祝，豈料因為工作的緣故，放了媽媽鴿子，讓他感嘆「錢買不到的是感情，有錢也買不到成就感，工作要有成就感比較重要」。

另外，Eri、黃沐妍和關閎文也都紛紛提出自己的看法與見解。不過在兩方稍後的激烈論戰中，趙正平也意外自爆「超高片酬」，提到以前客串演戲金額非常高，但無論眾人如何詢問，他仍然沒有說出一個確切的數字，也掀起了節目另外一波高潮。

▲雙方展開激辯。（圖／ 《NOWnews今日新聞》）

最後，在雙方激辯之下，正方「工作要選高薪不喜歡」有53％，而反方「工作要選低薪喜歡」，則有47％。主持人宋少卿最後也表示，自己相當認同趙正平所說的，你的工作態度才能決定你的高度，但是他也要站在反方的角度講一句話，「不要被價格買走你的人格」，並期許網友們都能在各自的工作領域上好好努力。

《NOW辯風向》目前於每週三晚間9點，在《NOWnews今日新聞》臉書、Youtube直播，精彩內容、節目精華也可到《NOW辯風向》YT頻道，按下訂閱、開啟小鈴鐺，觀看更多精彩內容！（編輯：郭佩蓉）