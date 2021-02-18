刮刮樂中600！店員「一招」暗槓她臉綠 行家揭暗黑內幕
編輯中心/綜合報導
2021-02-18 07:06:44
台彩推出的刮刮樂已經許久，不少人常常都會去購買試試手氣，盼能刮中大獎，尤其最近過年，更是有許多人衝到彩券行抱著一個發財夢。不過，就有網友爆料，自己媽媽去刮刮樂時，明明就中獎的刮刮樂，卻被店員用「一招」暗槓，貼文引發熱議。
原PO在「爆怨公社」貼文指出「我媽媽玩兩張一百的刮刮樂，一張中100、一張中500，結果拿給店員要兌獎的時候，店員直接把中500的刮刮樂丟到回收箱裡面，媽媽一看到就提醒店員『那一張有中獎』，結果店員硬拗說沒有，雙方就這樣吵了起來」。「隨後，店員還從回收箱裡面隨便拿出一張沒有中獎的，強調我媽媽沒有中，我媽媽一定有中的原因在於，他還拍照給我看，我確定有中獎她才去兌換，沒想到竟然遇到這種事，最後媽媽堅持要翻回收箱，才找回那500元的中獎彩券，誇張的是店員一句道歉也沒有，拿了500元給媽媽後，就繼續忙自己的事了」。貼文一出，網友紛紛回應「店員搞什麼東西啊，這種錢他敢拿喔」、「看過類似情況，想A老人家的錢」、「一定要注意，刷完條碼的刮刮樂要撕掉才對」、「沒中獎真的就撕毀避嫌」、「前幾年也碰過、明明就有機器可以刷，都不刷、偏要用眼睛看，想唬人啊」、「現在都可以用刷條碼，死盯著他的手就對了，有中的領完錢直接請他撕毀」。（編輯：張嘉哲）