客點餐喊「老爸幫買菸嗎？」外送員傻眼 神結局全場跪了
編輯中心/綜合報導
2021-02-18 07:25:20
外送平台近幾年崛起，民眾只要在家用APP點餐，美味的餐點就會送上門，而由於外送平台通常都有「備註」以及「訊息」的功能，不少客人可能還會委託外送員幫忙購買其他東西，會額外多給小費。近日，就有外送員分享客人要求幫買香菸的故事，貼文引發熱議。
原PO在「爆廢公社二館」貼文指出「送餐送到半路認親......我才28歲沒女友的怎麼當阿爸，新年新希望可以交到一個女朋友」只見貼出的對話中，客人傳訊息表示「請問有老爸幫我買包菸嗎？」原PO則傻眼表示「我不是老爸」，客人則回應「它自動跳字我也是有點尷尬」，原PO便開玩笑的喊「兒子！下樓取餐」。隨後原PO真的有幫忙購買香菸，回覆客人「正在買了啦！」而客人也開始逗趣回應「要上來看一下你的孫子嗎？謝謝阿爸，哈哈哈哈」原PO則也回應「好吧！我去看孫！等等齁」。貼文一出，網友紛紛回應「笑死，能這樣跟客人互動也太好玩」、「這對話不會太可愛嗎XD」、「笑死，這根本可以直接當朋友」、「這直接當朋友了吧，整個對話頻率都在同一個點」、「半路直接認親太好笑」、「乾孩兒乾孫兒直接認起來」、「覺得你們可以做朋友耶XD太有趣」、「外送能送到跟顧客一搭一唱，真的跪了，直接當朋友好了」。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！